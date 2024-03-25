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Посол России отказался посещать МИД Польши по "ракетному инциденту" - РИА Новости, 25.03.2024
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16:46 25.03.2024 (обновлено: 19:21 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/polsha-1935701300.html
Посол России отказался посещать МИД Польши по "ракетному инциденту"
Посол России отказался посещать МИД Польши по "ракетному инциденту" - РИА Новости, 25.03.2024
Посол России отказался посещать МИД Польши по "ракетному инциденту"
Посол России в Польше Сергей Андреев решил не посещать МИД Польши, куда его пригласили по "ракетному инциденту", заявил дипломат в беседе с РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:46
2024-03-25T19:21
в мире
россия
польша
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ВАРШАВА, 25 мар — РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев решил не посещать МИД Польши, куда его пригласили по "ракетному инциденту", заявил дипломат в беседе с РИА Новости.&quot;Я посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался&quot;, — сказал он.Накануне польские военные заявили, что рано утром воздушное пространство республики нарушила российская крылатая ракета, которая находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, а потом из него вышла.Посол уточнил, что сегодня утром его пригласили в ведомство на встречу с одним из заместителей министра. Польская сторона сообщила, что это связано с "ракетным инцидентом".В свою очередь, Андреев спросил, планирует ли польская сторона предоставить посольству какие-либо доказательства своих утверждений."Внятного ответа я не получил и обратил внимание на то, что мы до сих пор ждем от польской стороны доказательств относительно того, что якобы российская крылатая ракета залетала в воздушное пространство Польши 29 декабря прошлого года. Никаких доказательств этих утверждений мы до сих пор не получили", — указал посол.Собеседник агентства констатировал, что в сложившейся ситуации он не видит смысла посещать МИД Польши. "Я предложил польским коллегам, если они того желают, направить соответствующую ноту по почте или с курьером", — добавил он.Это не первый случай, когда на территории Польши фиксируют объекты, прилетевшие с Украины. Так, в ноябре 2022-го в Пшеводуве, недалеко от границы двух стран, упала ракета, погибли два человека. Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас. Владимир Зеленский также настаивал, что Киев не имеет отношения к инциденту. Но позже президент Польше Анджей Дуда заявил о высокой вероятности того, что ракета принадлежала украинской ПВО. Позднее это официально признал генеральный прокурор страны, министр юстиции Збигнев Зебро.Кроме того, 29 декабря прошлого года польские военные заявили, что в воздушное пространство республики вошел неопознанный объект, который затем пропал с радаров. Позднее Генштаб страны бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство ракета была российской и она "через неполные три минуты покинула территорию". При этом не было представлено никаких подробностей или фактов, подтверждающих эти обвинения.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
https://ria.ru/20240324/polsha-1935446031.html
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в мире, россия, польша
В мире, Россия, Польша
Посол России отказался посещать МИД Польши по "ракетному инциденту"

Посол России не приехал в МИД Польши, куда его вызвали по ракетному инциденту

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Варшаве
Здание посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства России в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 мар — РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев решил не посещать МИД Польши, куда его пригласили по "ракетному инциденту", заявил дипломат в беседе с РИА Новости.
«

"Я посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался", — сказал он.

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Накануне польские военные заявили, что рано утром воздушное пространство республики нарушила российская крылатая ракета, которая находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, а потом из него вышла.
Посол уточнил, что сегодня утром его пригласили в ведомство на встречу с одним из заместителей министра. Польская сторона сообщила, что это связано с "ракетным инцидентом".
В свою очередь, Андреев спросил, планирует ли польская сторона предоставить посольству какие-либо доказательства своих утверждений.
"Внятного ответа я не получил и обратил внимание на то, что мы до сих пор ждем от польской стороны доказательств относительно того, что якобы российская крылатая ракета залетала в воздушное пространство Польши 29 декабря прошлого года. Никаких доказательств этих утверждений мы до сих пор не получили", — указал посол.
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Собеседник агентства констатировал, что в сложившейся ситуации он не видит смысла посещать МИД Польши.
«
"Я предложил польским коллегам, если они того желают, направить соответствующую ноту по почте или с курьером", — добавил он.
Это не первый случай, когда на территории Польши фиксируют объекты, прилетевшие с Украины.
Так, в ноябре 2022-го в Пшеводуве, недалеко от границы двух стран, упала ракета, погибли два человека. Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас. Владимир Зеленский также настаивал, что Киев не имеет отношения к инциденту. Но позже президент Польше Анджей Дуда заявил о высокой вероятности того, что ракета принадлежала украинской ПВО. Позднее это официально признал генеральный прокурор страны, министр юстиции Збигнев Зебро.
Кроме того, 29 декабря прошлого года польские военные заявили, что в воздушное пространство республики вошел неопознанный объект, который затем пропал с радаров. Позднее Генштаб страны бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство ракета была российской и она "через неполные три минуты покинула территорию". При этом не было представлено никаких подробностей или фактов, подтверждающих эти обвинения.
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