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Польша обсудит "ракетный инцидент" с генсеком НАТО - РИА Новости, 25.03.2024
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11:20 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/polsha-1935606556.html
Польша обсудит "ракетный инцидент" с генсеком НАТО
Польша обсудит "ракетный инцидент" с генсеком НАТО - РИА Новости, 25.03.2024
Польша обсудит "ракетный инцидент" с генсеком НАТО
Польские власти обсудят "ракетный инцидент" в кабмине страны, а также с генсеком НАТО, заявил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T11:20
2024-03-25T11:20
в мире
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радослав сикорский
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ВАРШАВА, 25 мар - РИА Новости. Польские власти обсудят "ракетный инцидент" в кабмине страны, а также с генсеком НАТО, заявил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский. В воскресенье польские военные заявили, что в воскресенье рано утром воздушное пространство республики нарушила российская крылатая ракета, которая находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, а потом из него вышла. "Мы сегодня будем совещаться в канцелярии премьер-министра, также я буду разговаривать с генеральным секретарем НАТО", - сказал Сикорский. В конце прошлого года польские военные заявляли о подобном инциденте. В феврале 2024 года посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости сообщил, что Польша так и не предоставила доказательств нарушения российской ракетой ее воздушного пространства.
https://ria.ru/20240324/polsha-1935473958.html
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в мире, польша, радослав сикорский, нато, сергей андреев, варшава, россия
В мире, Польша, Радослав Сикорский, НАТО, Сергей Андреев, Варшава, Россия
Польша обсудит "ракетный инцидент" с генсеком НАТО

Польша обсудит "ракетный инцидент" в правительстве, а также с генсеком НАТО

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДворцовая площадь в Варшаве
Дворцовая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Дворцовая площадь в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 мар - РИА Новости. Польские власти обсудят "ракетный инцидент" в кабмине страны, а также с генсеком НАТО, заявил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский.
В воскресенье польские военные заявили, что в воскресенье рано утром воздушное пространство республики нарушила российская крылатая ракета, которая находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, а потом из него вышла.
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
МИД Польши потребует объяснений у России из-за "ракетного инцидента"
24 марта, 14:44
"Мы сегодня будем совещаться в канцелярии премьер-министра, также я буду разговаривать с генеральным секретарем НАТО", - сказал Сикорский.
В конце прошлого года польские военные заявляли о подобном инциденте. В феврале 2024 года посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости сообщил, что Польша так и не предоставила доказательств нарушения российской ракетой ее воздушного пространства.
Польские военные - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
В Польше заявили, что не смогли бы сбить якобы залетевшую из России ракету
24 марта, 11:33
 
В миреПольшаРадослав СикорскийНАТОСергей АндреевВаршаваРоссия
 
 
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