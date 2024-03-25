https://ria.ru/20240325/polsha-1935606556.html
Польша обсудит "ракетный инцидент" с генсеком НАТО
Польша обсудит "ракетный инцидент" с генсеком НАТО - РИА Новости, 25.03.2024
Польша обсудит "ракетный инцидент" с генсеком НАТО
Польские власти обсудят "ракетный инцидент" в кабмине страны, а также с генсеком НАТО, заявил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T11:20
2024-03-25T11:20
2024-03-25T11:20
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ВАРШАВА, 25 мар - РИА Новости. Польские власти обсудят "ракетный инцидент" в кабмине страны, а также с генсеком НАТО, заявил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский. В воскресенье польские военные заявили, что в воскресенье рано утром воздушное пространство республики нарушила российская крылатая ракета, которая находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, а потом из него вышла. "Мы сегодня будем совещаться в канцелярии премьер-министра, также я буду разговаривать с генеральным секретарем НАТО", - сказал Сикорский. В конце прошлого года польские военные заявляли о подобном инциденте. В феврале 2024 года посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости сообщил, что Польша так и не предоставила доказательств нарушения российской ракетой ее воздушного пространства.
https://ria.ru/20240324/polsha-1935473958.html
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РИА Новости
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в мире, польша, радослав сикорский, нато, сергей андреев, варшава, россия
В мире, Польша, Радослав Сикорский, НАТО, Сергей Андреев, Варшава, Россия
Польша обсудит "ракетный инцидент" с генсеком НАТО
Польша обсудит "ракетный инцидент" в правительстве, а также с генсеком НАТО