https://ria.ru/20240325/polsha-1935606556.html

Польша обсудит "ракетный инцидент" с генсеком НАТО

Польша обсудит "ракетный инцидент" с генсеком НАТО - РИА Новости, 25.03.2024

Польша обсудит "ракетный инцидент" с генсеком НАТО

Польские власти обсудят "ракетный инцидент" в кабмине страны, а также с генсеком НАТО, заявил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:20

2024-03-25T11:20

2024-03-25T11:20

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радослав сикорский

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ВАРШАВА, 25 мар - РИА Новости. Польские власти обсудят "ракетный инцидент" в кабмине страны, а также с генсеком НАТО, заявил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский. В воскресенье польские военные заявили, что в воскресенье рано утром воздушное пространство республики нарушила российская крылатая ракета, которая находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, а потом из него вышла. "Мы сегодня будем совещаться в канцелярии премьер-министра, также я буду разговаривать с генеральным секретарем НАТО", - сказал Сикорский. В конце прошлого года польские военные заявляли о подобном инциденте. В феврале 2024 года посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости сообщил, что Польша так и не предоставила доказательств нарушения российской ракетой ее воздушного пространства.

https://ria.ru/20240324/polsha-1935473958.html

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польша

варшава

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Дарья Буймова

в мире, польша, радослав сикорский, нато, сергей андреев, варшава, россия