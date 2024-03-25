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В Новосибирске попытались поджечь два магазина товаров для военнослужащих - РИА Новости, 25.03.2024
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06:41 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/podzhog-1935569757.html
В Новосибирске попытались поджечь два магазина товаров для военнослужащих
В Новосибирске попытались поджечь два магазина товаров для военнослужащих - РИА Новости, 25.03.2024
В Новосибирске попытались поджечь два магазина товаров для военнослужащих
Неизвестные в Новосибирске ночью 23 марта попытались поджечь два магазина товаров для военнослужащих, сообщил в понедельник на оперативном совещании в областном РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T06:41
2024-03-25T06:41
новосибирск
происшествия
новосибирская область
россия
виктор орлов
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НОВОСИБИРСК, 25 мар – РИА Новости. Неизвестные в Новосибирске ночью 23 марта попытались поджечь два магазина товаров для военнослужащих, сообщил в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве глава ГУМЧС по Новосибирской области Виктор Орлов. "В субботу в городе Новосибирске в ночное время суток неизвестными гражданами были предприняты попытки поджога двух магазинов товаров для военнослужащих. Пострадавших нет. Распространение горения внутри помещений не произошло", - сказал он. В свою очередь, замначальника ГУМВД по Новосибирской области Кирилл Травин сообщил, что с учетом складывающейся на территории России и Новосибирской области оперативной обстановки в настоящее время проводятся дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием граждан. "Даны дополнительные поручения начальником ГУМВД по осуществлению контрольных мероприятий на дорогах Новосибирской области", - сказал он.
https://ria.ru/20240315/urny-1933294366.html
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новосибирск, происшествия, новосибирская область, россия, виктор орлов
Новосибирск, Происшествия, Новосибирская область, Россия, Виктор Орлов
В Новосибирске попытались поджечь два магазина товаров для военнослужащих

Неизвестные в Новосибирске попытались поджечь два магазина для военнослужащих

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 25 мар – РИА Новости. Неизвестные в Новосибирске ночью 23 марта попытались поджечь два магазина товаров для военнослужащих, сообщил в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве глава ГУМЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
«
"В субботу в городе Новосибирске в ночное время суток неизвестными гражданами были предприняты попытки поджога двух магазинов товаров для военнослужащих. Пострадавших нет. Распространение горения внутри помещений не произошло", - сказал он.
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В свою очередь, замначальника ГУМВД по Новосибирской области Кирилл Травин сообщил, что с учетом складывающейся на территории России и Новосибирской области оперативной обстановки в настоящее время проводятся дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием граждан.
"Даны дополнительные поручения начальником ГУМВД по осуществлению контрольных мероприятий на дорогах Новосибирской области", - сказал он.
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НовосибирскПроисшествияНовосибирская областьРоссияВиктор Орлов
 
 
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