https://ria.ru/20240325/podzhog-1935569757.html

В Новосибирске попытались поджечь два магазина товаров для военнослужащих

В Новосибирске попытались поджечь два магазина товаров для военнослужащих - РИА Новости, 25.03.2024

В Новосибирске попытались поджечь два магазина товаров для военнослужащих

Неизвестные в Новосибирске ночью 23 марта попытались поджечь два магазина товаров для военнослужащих, сообщил в понедельник на оперативном совещании в областном РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T06:41

2024-03-25T06:41

2024-03-25T06:41

новосибирск

происшествия

новосибирская область

россия

виктор орлов

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НОВОСИБИРСК, 25 мар – РИА Новости. Неизвестные в Новосибирске ночью 23 марта попытались поджечь два магазина товаров для военнослужащих, сообщил в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве глава ГУМЧС по Новосибирской области Виктор Орлов. "В субботу в городе Новосибирске в ночное время суток неизвестными гражданами были предприняты попытки поджога двух магазинов товаров для военнослужащих. Пострадавших нет. Распространение горения внутри помещений не произошло", - сказал он. В свою очередь, замначальника ГУМВД по Новосибирской области Кирилл Травин сообщил, что с учетом складывающейся на территории России и Новосибирской области оперативной обстановки в настоящее время проводятся дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием граждан. "Даны дополнительные поручения начальником ГУМВД по осуществлению контрольных мероприятий на дорогах Новосибирской области", - сказал он.

https://ria.ru/20240315/urny-1933294366.html

https://ria.ru/20240321/zelenka-1934670919.html

новосибирск

новосибирская область

россия

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новосибирск, происшествия, новосибирская область, россия, виктор орлов