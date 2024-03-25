https://ria.ru/20240325/podgotovka-1935685124.html

Казаки войска Донского отправились на подготовку к параду Победы

Казаки войска Донского отправились на подготовку к параду Победы - РИА Новости, 25.03.2024

Казаки войска Донского отправились на подготовку к параду Победы

Казаки Всевеликого войска Донского отправились в Подмосковье на подготовку к параду Победы на Красной Площади, сообщил РИА Новости замгубернатора Ростовской... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:08

2024-03-25T16:08

2024-03-25T16:08

ростовская область

ростовская область

всевеликое войско донское

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар — РИА Новости. Казаки Всевеликого войска Донского отправились в Подмосковье на подготовку к параду Победы на Красной Площади, сообщил РИА Новости замгубернатора Ростовской области, атаман всевеликого войска Донского Сергей Бодряков. "В Ростовской области состоялись проводы парадного расчета казаков войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" в Алабино. Казаки будут готовиться к параду на Красной площади в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - сказал он. В составе коробки казаков представители всех регионов войска Донского – Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. Всего 130 человек: 107 – основного состава и 23 – запасных. Среди них дружинники войска Донского, представители платовских сотен казачьих вузов Ростовской области и три участника СВО. Весь состав будет проходить тренировочные занятия, чтобы достичь стопроцентной взаимозаменяемости. "В этом году у донских казаков особая миссия – представить все казачество России в параде Победы на Красной площади в столице нашего Отечества. Все члены парадного расчета отчетливо ощущают ответственность и настроены показать не только выучку и выправку, но продемонстрировать всему миру силу духа казаков и русского воинства", - подчеркнул Бодряков. 27 марта состоится первая тренировка в составе парадных расчетов Вооруженных сил Российской Федерации. Казаки из Ростовской области принимают участие в главном победном параде уже в четвертый раз. 18 человек из нынешнего состава уже участвовали в параде Победы на Красной площади по два-три раза. В парадном расчете есть представители платовских сотен казачьих вузов Ростовской области, участники СВО.

https://ria.ru/20240304/agitpoezd-1930992107.html

ростовская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, всевеликое войско донское