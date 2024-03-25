Рейтинг@Mail.ru
Казаки войска Донского отправились на подготовку к параду Победы - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
 
16:08 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/podgotovka-1935685124.html
Казаки войска Донского отправились на подготовку к параду Победы
Казаки войска Донского отправились на подготовку к параду Победы - РИА Новости, 25.03.2024
Казаки войска Донского отправились на подготовку к параду Победы
Казаки Всевеликого войска Донского отправились в Подмосковье на подготовку к параду Победы на Красной Площади, сообщил РИА Новости замгубернатора Ростовской... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:08
2024-03-25T16:08
ростовская область
ростовская область
всевеликое войско донское
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935685598_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_46a31aa646366e9c5d87e55a51dd6179.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар — РИА Новости. Казаки Всевеликого войска Донского отправились в Подмосковье на подготовку к параду Победы на Красной Площади, сообщил РИА Новости замгубернатора Ростовской области, атаман всевеликого войска Донского Сергей Бодряков. "В Ростовской области состоялись проводы парадного расчета казаков войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" в Алабино. Казаки будут готовиться к параду на Красной площади в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - сказал он. В составе коробки казаков представители всех регионов войска Донского – Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. Всего 130 человек: 107 – основного состава и 23 – запасных. Среди них дружинники войска Донского, представители платовских сотен казачьих вузов Ростовской области и три участника СВО. Весь состав будет проходить тренировочные занятия, чтобы достичь стопроцентной взаимозаменяемости. "В этом году у донских казаков особая миссия – представить все казачество России в параде Победы на Красной площади в столице нашего Отечества. Все члены парадного расчета отчетливо ощущают ответственность и настроены показать не только выучку и выправку, но продемонстрировать всему миру силу духа казаков и русского воинства", - подчеркнул Бодряков. 27 марта состоится первая тренировка в составе парадных расчетов Вооруженных сил Российской Федерации. Казаки из Ростовской области принимают участие в главном победном параде уже в четвертый раз. 18 человек из нынешнего состава уже участвовали в параде Победы на Красной площади по два-три раза. В парадном расчете есть представители платовских сотен казачьих вузов Ростовской области, участники СВО.
https://ria.ru/20240304/agitpoezd-1930992107.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935685598_68:0:1135:800_1920x0_80_0_0_e02b39808bcd09ff06e3d39a95b44238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, всевеликое войско донское
Ростовская область , Ростовская область, Всевеликое войско Донское

Казаки войска Донского отправились на подготовку к параду Победы

CC BY-SA 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области / Казаки войска Донского отправились на подготовку к параду Победы
Казаки войска Донского отправились на подготовку к параду Победы - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
CC BY-SA 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области /
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар — РИА Новости. Казаки Всевеликого войска Донского отправились в Подмосковье на подготовку к параду Победы на Красной Площади, сообщил РИА Новости замгубернатора Ростовской области, атаман всевеликого войска Донского Сергей Бодряков.
"В Ростовской области состоялись проводы парадного расчета казаков войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" в Алабино. Казаки будут готовиться к параду на Красной площади в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - сказал он.
В составе коробки казаков представители всех регионов войска Донского – Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. Всего 130 человек: 107 – основного состава и 23 – запасных. Среди них дружинники войска Донского, представители платовских сотен казачьих вузов Ростовской области и три участника СВО. Весь состав будет проходить тренировочные занятия, чтобы достичь стопроцентной взаимозаменяемости.
"В этом году у донских казаков особая миссия – представить все казачество России в параде Победы на Красной площади в столице нашего Отечества. Все члены парадного расчета отчетливо ощущают ответственность и настроены показать не только выучку и выправку, но продемонстрировать всему миру силу духа казаков и русского воинства", - подчеркнул Бодряков.
Люди во время посещения экспозиции поезда Минобороны России Сила в правде в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Более 12500 человек посетили агитпоезд Минобороны России в Ростове-на-Дону
4 марта, 12:53
27 марта состоится первая тренировка в составе парадных расчетов Вооруженных сил Российской Федерации.
Казаки из Ростовской области принимают участие в главном победном параде уже в четвертый раз. 18 человек из нынешнего состава уже участвовали в параде Победы на Красной площади по два-три раза. В парадном расчете есть представители платовских сотен казачьих вузов Ростовской области, участники СВО.
 
Ростовская областьРостовская областьВсевеликое войско Донское
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала