https://ria.ru/20240325/platonov-1934972355.html

Николай Платонов: Россия ничего не выиграет от выхода из ВТО

Николай Платонов: Россия ничего не выиграет от выхода из ВТО - РИА Новости, 25.03.2024

Николай Платонов: Россия ничего не выиграет от выхода из ВТО

Руководство Всемирной торговой организации (ВТО) уже предостерегало, что увеличение числа односторонних мер угрожает будущему мировой торговли и может привести... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:00

2024-03-25T11:00

2024-03-25T11:00

интервью

экономика

россия

женева (город)

сша

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

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Руководство Всемирной торговой организации (ВТО) уже предостерегало, что увеличение числа односторонних мер угрожает будущему мировой торговли и может привести к ее фрагментации. В то же время орган по разрешению споров организации с 2019 года заблокирован США. О будущем ВТО, ожидающих ее реформах и месте России в этом, в интервью РИА Новости рассказал новый постоянный представитель страны при организации в Женеве Николай Платонов. Беседовал Юрий Апрелефф.— На 13-й Министерской конференции ВТО в Абу-Даби члены согласились достичь в этом году соглашения о реформировании органа по разрешению споров, который с 2019 года заблокирован США. Каковы шансы на достижение этой цели? Все ли зависит от США? Какие аспекты Россия считает важнейшими для реформирования этого органа?— Шансы на полное реформирование в текущем году системы разрешения споров ВТО невелики. Несмотря на некоторый прогресс, достигнутый за последнее время, несогласованными остаются существенные вопросы переговорной повестки, в том числе возобновление функционирования апелляционной инстанции. Для подвижек на этом, как, впрочем, и на других направлениях, от всех членов ВТО потребуется готовность договариваться, а с этим в настоящий момент возникают сложности, в том числе связанные с внутриполитическими циклами в ряде крупных членов организации. Поэтому не думаю, что в нынешнем году удастся найти решение по наиболее принципиальному вопросу – судьбе Апелляционного органа. Такая ситуация, разумеется, не означает, что переговорщики в Женеве прервут свою работу до возникновения "политической определенности". Они продолжают искать развязки, которые позволили бы модернизировать и восстановить полноценную работу ОРС.— Белоруссия, Узбекистан и другие страны считают, что процесс вступления в ВТО слишком длительный, что негативно сказывается на инклюзивности организации. Как ВТО решить эту проблему? Каков взгляд России на этот вопрос?— Проблема, действительно, существует. Присоединиться к этому "клубу избранных" всегда было нелегко. Средняя продолжительность процесса присоединения к ВТО новых членов составляет порядка 20 лет. Тем же Союзу Коморских Островов и Восточному Тимору, чье членство в Организации было одобрено на завершившейся 13-й Министерской конференции (МК-13), потребовалось 17 и почти 8 лет соответственно. Что уж говорить о более крупных экономиках.В очереди на вступление сейчас находятся 21 страна и одна таможенная территория. В их числе и наши ближайшие соседи – Азербайджан, Белоруссия, Туркменистан и Узбекистан. Ситуация с длительностью процедуры присоединения к ВТО частично объясняется и склонностью некоторых крупных членов организации предъявлять к кандидатам завышенные и нередко политически мотивированные требования. А процесс присоединения Белоруссии сейчас просто заблокирован по исключительно политическим мотивам. Это абсолютно несправедливо, поскольку ВТО всегда позиционировала себя, как торговая организация, максимально удаленная от политики. К сожалению, поведение некоторых крупных участников организации становится в последнее время все более политически ангажированным, что еще больше осложняет возможности достижения прогресса на разных переговорных треках.Путь к оптимизации процесса присоединения лежит, в моем понимании, в прекращении практики "выжимания" из кандидатов обязательств по максимальной либерализации режима торговли и обязательств, в принципе выходящих за рамки сфер регулирования соглашений ВТО.Наша страна придает важное значение решению этой проблемы, в том числе при подготовке итоговых документов Министерских конференций ВТО, настаивая на формулировках, которые нацелены на содействие присоединяющимся странам. Так было на МК-12 в Женеве в 2022 году и на недавней МК-13 в Абу-Даби.— Может ли ВТО по-прежнему выполнять свою роль, когда, по словам ее генерального директора, фрагментация мира и односторонние санкции становятся нормой? Находится ли мир на этапе "деглобализации"?— Полагаю, что сейчас для ВТО как раз настало то время, когда требуется продемонстрировать свою способность противодействовать обозначенным вами явлениям. Все институциональные и правовые инструменты для этого у ВТО имеются. Скажу даже больше: никакая другая многосторонняя структура не экипирована более совершенным "оборудованием" для предотвращения негативных процессов в мировой торговле. Чего действительно в данный момент не хватает, так это готовности некоторых членов организации соблюдать ранее сформулированные и принятые ими же правила.Отвечая на ваш второй вопрос, я бы сказал, что применительно к глобальной торговле мир в настоящее время в какой-то степени находится на развилке: одна дорога по-прежнему ведет к многостороннему взаимодействию, следование же другому пути подразумевает в качестве ориентира углубление отношений с политическими единомышленниками, упор на регионализацию торгово-экономических связей. Ряд членов ВТО, возможно, склоняется к тому, чтобы сделать ставку на блоковый подход, потому что договориться о более продвинутых правилах игры и механизмах обеспечения их соблюдения с меньшим числом стран зачастую легче, чем обеспечить консенсус на многостороннем уровне. С другой стороны, убежден, никто в ВТО не готов оставлять бесхозным и выводить из общего обращения тот багаж инструментов регулирования мировой торговли, который десятилетиями создавался и доказывал свою востребованность.— Каковы будут приоритеты России в ВТО на ближайшие годы?— Если говорить в более общем ключе, то наши приоритеты в ВТО неизменны: способствовать принятию решений и достижению договоренностей, которые содействовали бы поступательному развитию российской экономики, продвигать и защищать интересы отечественного бизнеса, создавая для него новые возможности на внешних рынках.В более конкретном плане на данном этапе важно обеспечить укрепление роли ВТО в регулировании мировой торговли. Для этого же нужно осуществить реформирование организации и, безусловно, добиться возобновления нормальной работы системы разрешения споров.— Представитель Китая в ВТО недавно заявил в Женеве, что отношения с российской миссией отличные. Может ли Россия опереться на такие страны, как Китай, чтобы уравновесить западное влияние на ВТО?— Полностью разделяю оценку постпреда Китая при ВТО относительно уровня нашего двустороннего взаимодействия в организации.Что касается, как вы сказали, "западного влияния на ВТО", то в последние годы как раз-таки имеет место другая тенденция – в организации все громче звучат голоса стран, не относящихся к западному лагерю. Пока, правда, не всегда такое звучание объединено в единый голос, но уже стало очевидным, и результаты МК-13 это наглядно подтверждают, что времена, когда ВТО не чуралась обслуживать "западные интересы" в ущерб чаяниям других членов, остались в прошлом. Во многом именно с такими государствами наша страна в нынешних условиях наращивает торгово-экономическое сотрудничество, активно используя инструментарий ВТО и гарантируемые ее правилами благоприятные условия по доступу на их рынки.— ВТО как регулятор мировой торговли себя исчерпал или нет?— Уверен, что нет. ВТО на сегодняшний день на многостороннем уровне не имеет альтернативы. Даже самая разветвленная сеть преференциальных торговых соглашений не способна ее подменить и будет лимитирована по составу участников и неоднородна по субстантивному охвату. Главным активом ВТО выступает ее свод универсальных и обязательных для исполнения правил, что является залогом равных условий и предсказуемости международной торговли для всех ее участников. Для бизнеса это важно, и мы постоянно получаем такие сигналы со стороны деловых кругов. В значительной степени благодаря своду правил ВТО Россия имеет сейчас возможность осуществить пересмотр своих экспортных приоритетов и переориентировать поставки продукции с некогда доминировавших в нашей внешней торговле направлений на рынки дружественных и нейтрально настроенных к нам государств.— Как тогда усилить ее авторитет? Может, стоит ввести более жесткие штрафы за невыполнение требований? усилить процедуру исключений из нее?— ВТО и без того пользуется высоким авторитетом как среди ее членов, так и у деловых кругов. Подтверждение тому – впечатляющий уровень взаимодействия государств в ходе недавней МК-13 и многочисленные обращения со стороны мирового бизнес-сообщества с призывами к дальнейшему укреплению организации.Что касается ужесточения штрафов/исключения из ВТО – мы не рассматриваем организацию в качестве карательного органа для наказания неугодных либо провинившихся стран. Подобное восприятие ВТО создало бы очевидные риски оказания давления на отдельных ее членов по политическим и иным мотивам, что в итоге неизбежно привело бы к снижению авторитета организации. Для нас ВТО является важной площадкой поощрения диалога и коллективного поиска решений актуальных торгово-экономических проблем.— Насчет протекционизма. Как нормами ВТО можно с ним бороться? Ведь по факту большинство стран игнорируют их, прикрываясь борьбой за экологию и с изменением климата.— Здесь хотел бы вас сразу поправить, протекционистские меры под природоохранным предлогом вводятся меньшинством участников организации. Речь идет о ЕС и нескольких его единомышленниках. В целом, данные меры действительно крайне сомнительны с точки зрения права ВТО, однако окончательно в этом убедиться удастся лишь в случае выигранного судебного разбирательства. В данном контексте нами совместно с партнерами по БРИКС и другими странами на женевской площадке проводится работа по противодействию легализации "зеленого" протекционизма на уровне права ВТО. Одной из целей данной деятельности является недопущение того, чтобы практика использования торговых ограничений под эко-предлогом стала нормой в рамках многосторонней торговой системы.Тот факт, что реальную угрозу эскалации ограничительных мер в торговле под ширмой защиты природы видят все большее число членов ВТО, подтверждается, по сути, торпедированием "экологического" наполнения итоговой декларации министров в ходе МК-13.— Постоянно звучат призывы выйти России из ВТО — почему нельзя этого делать? Каковы будут последствия?— Если в контексте возможного выхода из ВТО оценивать непосредственно торговые аспекты, то следует признать, что минусов от этого шага было бы значительно больше, чем плюсов. Оставаясь в ВТО, Россия может доводить свою точку зрения до других участников и способствовать принятию тех решений, которые отвечают нашим интересам. Выход из ВТО означал бы не только отказ от более благоприятных условий доступа на рынки многих наших торговых партнеров, но и утрату возможности влиять на формирование многосторонних правил торговли, будь то электронная коммерция, сельское хозяйство или субсидии в области рыболовства.Покинуть организацию до лучших времен и сэкономить на взносах легко, а вот вернуться обратно на тех же условиях, на которых нам удалось присоединиться к ВТО, будет практически невозможно.Правила ВТО напрямую либо через преференциальные торговые соглашения регулируют практически всю внешнюю торговлю России. При этом далеко не со всеми партнерами у России или у ЕАЭС имеются соглашения о свободной торговле. Соответственно, выход из организации привел бы к тому, что большинство стран престали бы быть связанными общими унифицированными правилами по отношению к российским экспортерам.— Как вы оценивайте выгоды России от участия в ВТО в денежном выражении и убытки от выхода?— Полагаю, что любая сделанная сейчас калькуляция выгод и потерь в данной связи не будет являться достоверной. На эти показатели может влиять не только сам факт выхода, но и целый ряд других факторов, в том числе последующая реакция наших торговых партнеров.Если вас интересуют конкретные цифры, то не могу не отметить, что, например, в части сельскохозяйственных товаров благодаря гарантированному правилами организации недискриминационному режиму только за прошлый год нашей стране удалось обеспечить прирост экспорта по сравнению с показателями 2012 года (когда произошло присоединение России к ВТО) на 156,7 %. Значительно также увеличились в 2023 году российские поставки текстиля, изделий из него и обуви (на 126,7 %). При этом экспорт в нейтральные и дружественные нам страны по итогам 2023 года в сравнении с 2012 годом суммарно возрос на 111%.В настоящее время большая часть внешней торговли России осуществляется как раз с такими государствами-членами ВТО, то есть с партнерами, которые руководствуются в отношениях с Россией нормами организации. Выход из ВТО мог бы привести к исчезновению правовой определенности и предсказуемости в торговле с данными странами. Это способно негативно сказаться на развитии и наращивании отечественного экспорта, поскольку в условиях нынешней жесткой конкуренции даже лояльные к нам контрагенты смогут абсолютно законно ограничивать доступ российской продукции на свои рынки. Данный шаг затронет и ту часть нашего производственного сектора, для которой важен доступ к иностранному сырью и технологиям. Поэтому, надеюсь, что негативного сценария развития событий удастся избежать.

https://ria.ru/20240301/postpred-1930483470.html

https://ria.ru/20240302/vto-1930659044.html

https://ria.ru/20240226/kitay-1929476377.html

https://ria.ru/20240318/soglashenie-1934108446.html

https://ria.ru/20240103/iran-1919547755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, экономика, россия, женева (город), сша, всемирная торговая организация (вто), евросоюз