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Первые платежи пострадавшим в теракте выплатили в субботу, заявил Воробьев - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:05 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/platezhi-1935770765.html
Первые платежи пострадавшим в теракте выплатили в субботу, заявил Воробьев
Первые платежи пострадавшим в теракте выплатили в субботу, заявил Воробьев - РИА Новости, 25.03.2024
Первые платежи пострадавшим в теракте выплатили в субботу, заявил Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что первые платежи пострадавшим в теракте в "Крокусе" выплатили в минувшую субботу. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:05
2024-03-25T22:05
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
андрей воробьев
маргарита симоньян
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что первые платежи пострадавшим в теракте в "Крокусе" выплатили в минувшую субботу. "Все, что касается выплат, мы приняли единую выплату – это три миллиона, если погиб наш житель, миллион - если госпитализирован и 500 (тысяч рублей - ред.) тому, кто получил те или иные повреждения или ранения. Могу сказать, что уже в субботу мы осуществили первые платежи, потому что работники Центробанка тоже вышли на работу и позволили нам осуществить эти первые транзакции", - сказал Воробьев на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/aktsii-1935770218.html
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россия, украина, андрей воробьев, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Андрей Воробьев, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Первые платежи пострадавшим в теракте выплатили в субботу, заявил Воробьев

Воробьев: первые платежи пострадавшим в "Крокусе" выплатили в минувшую субботу

© Пресс-служба губернатора Московской области | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев у здания концертного зала Крокус Сити Холл
© Пресс-служба губернатора Московской области
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что первые платежи пострадавшим в теракте в "Крокусе" выплатили в минувшую субботу.
«
"Все, что касается выплат, мы приняли единую выплату – это три миллиона, если погиб наш житель, миллион - если госпитализирован и 500 (тысяч рублей - ред.) тому, кто получил те или иные повреждения или ранения. Могу сказать, что уже в субботу мы осуществили первые платежи, потому что работники Центробанка тоже вышли на работу и позволили нам осуществить эти первые транзакции", - сказал Воробьев на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле".
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Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаАндрей ВоробьевМаргарита СимоньянВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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