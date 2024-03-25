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В Петербурге сел на мель контейнеровоз - РИА Новости, 25.03.2024
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16:14 25.03.2024 (обновлено: 16:17 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/peterburg-1935693730.html
В Петербурге сел на мель контейнеровоз
В Петербурге сел на мель контейнеровоз - РИА Новости, 25.03.2024
В Петербурге сел на мель контейнеровоз
Контейнеровоз сел на мель при выходе из Большого порта Санкт-Петербурга, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщило управление на... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:14
2024-03-25T16:17
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Контейнеровоз сел на мель при выходе из Большого порта Санкт-Петербурга, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщило управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу в своем Telegram-канале. "Сотрудниками транспортной полиции установлено, что контейнеровоз сел на мель между буями на южной кромке Кронштадтского корабельного фарватера при следовании на выход из Большого порта Санкт-Петербург", – информирует ведомство. Как отмечается, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов тоже. Севший на мель контейнеровоз не мешает судоходству в акватории петербургского порта. Данные судовладельца не приводятся.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге сел на мель контейнеровоз

Контейнеровоз сел на мель при выходе из Большого порта Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Игорь Виноградов | Перейти в медиабанкБольшой порт "Санкт-Петербург"
Большой порт Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Игорь Виноградов
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Большой порт "Санкт-Петербург". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Контейнеровоз сел на мель при выходе из Большого порта Санкт-Петербурга, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщило управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу в своем Telegram-канале.
"Сотрудниками транспортной полиции установлено, что контейнеровоз сел на мель между буями на южной кромке Кронштадтского корабельного фарватера при следовании на выход из Большого порта Санкт-Петербург", – информирует ведомство.
Как отмечается, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов тоже. Севший на мель контейнеровоз не мешает судоходству в акватории петербургского порта. Данные судовладельца не приводятся.
Контейнеровоз - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В порту на западе Турции контейнеровоз снес краны
16 марта, 17:26
 
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