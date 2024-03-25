https://ria.ru/20240325/peterburg-1935693730.html

В Петербурге сел на мель контейнеровоз

В Петербурге сел на мель контейнеровоз - РИА Новости, 25.03.2024

В Петербурге сел на мель контейнеровоз

Контейнеровоз сел на мель при выходе из Большого порта Санкт-Петербурга, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщило управление на... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:14

2024-03-25T16:14

2024-03-25T16:17

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Контейнеровоз сел на мель при выходе из Большого порта Санкт-Петербурга, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщило управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу в своем Telegram-канале. "Сотрудниками транспортной полиции установлено, что контейнеровоз сел на мель между буями на южной кромке Кронштадтского корабельного фарватера при следовании на выход из Большого порта Санкт-Петербург", – информирует ведомство. Как отмечается, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов тоже. Севший на мель контейнеровоз не мешает судоходству в акватории петербургского порта. Данные судовладельца не приводятся.

https://ria.ru/20240316/turtsiya-1933528251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, россия