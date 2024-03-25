https://ria.ru/20240325/peterburg-1935693730.html
В Петербурге сел на мель контейнеровоз
В Петербурге сел на мель контейнеровоз - РИА Новости, 25.03.2024
В Петербурге сел на мель контейнеровоз
Контейнеровоз сел на мель при выходе из Большого порта Санкт-Петербурга, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщило управление на... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:14
2024-03-25T16:14
2024-03-25T16:17
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Контейнеровоз сел на мель при выходе из Большого порта Санкт-Петербурга, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщило управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу в своем Telegram-канале. "Сотрудниками транспортной полиции установлено, что контейнеровоз сел на мель между буями на южной кромке Кронштадтского корабельного фарватера при следовании на выход из Большого порта Санкт-Петербург", – информирует ведомство. Как отмечается, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов тоже. Севший на мель контейнеровоз не мешает судоходству в акватории петербургского порта. Данные судовладельца не приводятся.
https://ria.ru/20240316/turtsiya-1933528251.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге сел на мель контейнеровоз
Контейнеровоз сел на мель при выходе из Большого порта Санкт-Петербурга