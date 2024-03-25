https://ria.ru/20240325/peterburg-1935674980.html

Власти Петербурга сделали все для усиления безопасности, сообщил губернатор

Власти Петербурга сделали все для усиления безопасности, сообщил губернатор - РИА Новости, 25.03.2024

Власти Петербурга сделали все для усиления безопасности, сообщил губернатор

В Санкт-Петербурге сделано все необходимое для усиления безопасности, под особую охрану взяты общественный транспорт, социальные учреждения, места массового... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:21

2024-03-25T15:21

2024-03-25T15:21

теракт в "крокус сити холле"

санкт-петербург

россия

александр беглов

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. В Санкт-Петербурге сделано все необходимое для усиления безопасности, под особую охрану взяты общественный транспорт, социальные учреждения, места массового скопления людей, инженерные и коммунальные сети, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в понедельник Беглов провел рабочее совещание с членами городского правительства. Перед его началом память погибших жертв теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье почтили минутой молчания. От имени правительства Санкт-Петербурга и всех горожан губернатор еще раз выразил соболезнования семьям погибших. Беглов отметил, что в Петербурге были усилены меры безопасности. "Город сделал все необходимое для усиления безопасности, прежде всего, на объектах жизнеобеспечения. Под особую охрану взяты общественный транспорт, социальные учреждения, места массового скопления людей, инженерные и коммунальные сети. Спасибо сотрудникам правоохранительных органов, которые обеспечили повышенные меры безопасности, спасибо всем петербуржцам! Мы едины с Московской областью, со всей Россией!", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Оперативный штаб города принял решение об отмене в минувшие выходные всех увеселительных, развлекательных и праздничных мероприятий. Это спектакли, концерты, культурно-массовые мероприятия в общественных местах, выступления артистов популярной и классической музыки. По словам губернатора, петербуржцы восприняли трагедию в Красногорске как свою личную беду. "В этом особенность нашего города, нашей страны, нашего национального характера. С раннего утра субботы у нас появились стихийные мемориалы. На станции метро "Технологический институт", где почти 7 лет назад террорист-смертник взорвал самодельное взрывное устройство. На стрелке Васильевского острова, у нового здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. Жители и гости города несли туда свечи, живые цветы, детские игрушки. Оставляли записи в книге соболезнований", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

санкт-петербург

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, россия, александр беглов, крокус сити холл, московская область (подмосковье), безопасность