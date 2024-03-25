https://ria.ru/20240325/peskov-1935622256.html

В Кремле заявили о самостоятельной работе спецслужб по теракту в "Крокусе"

В Кремле заявили о самостоятельной работе спецслужб по теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

В Кремле заявили о самостоятельной работе спецслужб по теракту в "Крокусе"

Российские спецслужбы работают по теракту в "Крокусе" самостоятельно, ни о какой помощи других стран речи не идёт, заявил журналистам пресс-секретарь президента РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:21

2024-03-25T12:21

2024-03-25T12:56

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские спецслужбы работают по теракту в "Крокусе" самостоятельно, ни о какой помощи других стран речи не идёт, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представителя Кремля спросили, предоставили ли западные страны, ранее предупреждавшие о возможных терактах в Москве, какие-то данные по поводу теракта в "Крокусе", и нужна ли сейчас России подобная помощь или российские спецслужбы справляются и так."Наши службы работают самостоятельно, здесь сейчас ни о какой помощи речи не идет", - ответил Песков.Восьмого марта посольство США в России сообщило, что отслеживает сообщения о планах "экстремистов" атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты. При этом уже после теракта в "Крокусе" в Белом доме сообщили РИА Новости, что Штаты в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве, предположительно в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской стороной. В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил РИА Новости, что посольство России в Вашингтоне не получало никаких уведомлений на фоне сообщений о готовящихся терактах в Москве, обнародованных ранее американской дипмиссией.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

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россия, крокус, москва, дмитрий песков