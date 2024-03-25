https://ria.ru/20240325/pensii-1935771115.html

После теракта уже назначено 22 пенсии по потере кормильца, заявила Голикова

После теракта уже назначено 22 пенсии по потере кормильца, заявила Голикова - РИА Новости, 25.03.2024

После теракта уже назначено 22 пенсии по потере кормильца, заявила Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле", сообщила, что после трагедии беззаявительно назначено... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:08

2024-03-25T22:08

2024-03-25T22:08

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

татьяна голикова

крокус сити холл

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле", сообщила, что после трагедии беззаявительно назначено 22 пенсии по случаю потери кормильца. "Сегодня без требований документов уже назначено 22 пенсии по случаю потери кормильца, из них 19 страховых и три социальных, выплата пенсий будет произведена в кратчайшие сроки, как только нам будут предоставлены банковские реквизиты", - сказала она. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

https://ria.ru/20240325/spisok-1935755067.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир путин, татьяна голикова, крокус сити холл, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)