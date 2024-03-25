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Полиция рассказала о пассажире, из-за которого экстренно сел рейс в Стамбул - РИА Новости, 25.03.2024
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16:19 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/passazhir-1935695130.html
Полиция рассказала о пассажире, из-за которого экстренно сел рейс в Стамбул
Полиция рассказала о пассажире, из-за которого экстренно сел рейс в Стамбул - РИА Новости, 25.03.2024
Полиция рассказала о пассажире, из-за которого экстренно сел рейс в Стамбул
Полиция задержала нетрезвого жителя Башкирии, из-за которого самолет, выполнявший рейс Москва-Стамбул, сел в аэропорту Волгограда, на борту он курил электронную РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:19
2024-03-25T16:19
происшествия
стамбул
аэрофлот
волгоград
россия
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ВОЛГОГРАД, 25 мар – РИА Новости. Полиция задержала нетрезвого жителя Башкирии, из-за которого самолет, выполнявший рейс Москва-Стамбул, сел в аэропорту Волгограда, на борту он курил электронную сигарету и матерился, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Поволжскому федеральному округу. В понедельник утром самолет "Аэрофлота", который летел из Москвы в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за неадекватного поведения одного из пассажиров, рассказала ранее РИА Новости представитель волгоградского аэропорта. Там его передали полицейским, а самолет полетел дальше почти через два часа. "По прибытии полицейских установлено, что 42-летний житель республики Башкортостан по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, неадекватно себя вел, курил электронную сигарету, выражался нецензурной бранью, на замечания бортпроводников не реагировал", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что мужчина был доставлен в отдел полиции, в его отношении были составлены протоколы об административных правонарушениях за курение в самолете и появлении нетрезвым в общественном месте. Ему грозит до 15 суток административного ареста.
https://ria.ru/20240324/sheremetevo-1935480135.html
https://ria.ru/20240317/proverka-1933744858.html
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происшествия, стамбул, аэрофлот, волгоград, россия
Происшествия, Стамбул, Аэрофлот, Волгоград, Россия
Полиция рассказала о пассажире, из-за которого экстренно сел рейс в Стамбул

Пассажир, из-за которого рейс Москва-Стамбул сел в Волгограде, был пьян и курил

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции на улице
Сотрудник полиции на улице - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции на улице. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 25 мар – РИА Новости. Полиция задержала нетрезвого жителя Башкирии, из-за которого самолет, выполнявший рейс Москва-Стамбул, сел в аэропорту Волгограда, на борту он курил электронную сигарету и матерился, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Поволжскому федеральному округу.
В понедельник утром самолет "Аэрофлота", который летел из Москвы в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за неадекватного поведения одного из пассажиров, рассказала ранее РИА Новости представитель волгоградского аэропорта. Там его передали полицейским, а самолет полетел дальше почти через два часа.
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"По прибытии полицейских установлено, что 42-летний житель республики Башкортостан по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, неадекватно себя вел, курил электронную сигарету, выражался нецензурной бранью, на замечания бортпроводников не реагировал", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что мужчина был доставлен в отдел полиции, в его отношении были составлены протоколы об административных правонарушениях за курение в самолете и появлении нетрезвым в общественном месте. Ему грозит до 15 суток административного ареста.
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