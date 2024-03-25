https://ria.ru/20240325/passazhir-1935695130.html

Полиция рассказала о пассажире, из-за которого экстренно сел рейс в Стамбул

Полиция рассказала о пассажире, из-за которого экстренно сел рейс в Стамбул - РИА Новости, 25.03.2024

Полиция рассказала о пассажире, из-за которого экстренно сел рейс в Стамбул

Полиция задержала нетрезвого жителя Башкирии, из-за которого самолет, выполнявший рейс Москва-Стамбул, сел в аэропорту Волгограда, на борту он курил электронную РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:19

2024-03-25T16:19

2024-03-25T16:19

происшествия

стамбул

аэрофлот

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 25 мар – РИА Новости. Полиция задержала нетрезвого жителя Башкирии, из-за которого самолет, выполнявший рейс Москва-Стамбул, сел в аэропорту Волгограда, на борту он курил электронную сигарету и матерился, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Поволжскому федеральному округу. В понедельник утром самолет "Аэрофлота", который летел из Москвы в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за неадекватного поведения одного из пассажиров, рассказала ранее РИА Новости представитель волгоградского аэропорта. Там его передали полицейским, а самолет полетел дальше почти через два часа. "По прибытии полицейских установлено, что 42-летний житель республики Башкортостан по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, неадекватно себя вел, курил электронную сигарету, выражался нецензурной бранью, на замечания бортпроводников не реагировал", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что мужчина был доставлен в отдел полиции, в его отношении были составлены протоколы об административных правонарушениях за курение в самолете и появлении нетрезвым в общественном месте. Ему грозит до 15 суток административного ареста.

https://ria.ru/20240324/sheremetevo-1935480135.html

https://ria.ru/20240317/proverka-1933744858.html

стамбул

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происшествия, стамбул, аэрофлот, волгоград, россия