https://ria.ru/20240325/pasport-1935607551.html

В Брянске будут судить девушку, сжегшую паспорт

В Брянске будут судить девушку, сжегшую паспорт - РИА Новости, 25.03.2024

В Брянске будут судить девушку, сжегшую паспорт

Евгению Хоффманн, которая публично сожгла свой паспорт в Брянске, будут судить за надругательство над гербом РФ, а также за пьяную драку, девушка признала вину, РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:21

2024-03-25T11:21

2024-03-25T11:21

происшествия

брянская область

брянск

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Евгению Хоффманн, которая публично сожгла свой паспорт в Брянске, будут судить за надругательство над гербом РФ, а также за пьяную драку, девушка признала вину, сообщили в СУСК по Брянской области и прокуратуре. На попавших 1 января в интернет видео девушка с зажигалкой поджигает страницы паспорта и демонстрирует это окружающим. В Брянске была задержана 22-летняя Хоффманн, на нее завели уголовное дело по ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом РФ) и отправили под домашний арест. "Установлено, что утром 1 января 2024 года девушка, находясь около входной двери развлекательного клуба по улице 2-ой Почепской в городе Брянске, совершила надругательство над государственным гербом Российской Федерации, изображенном на паспорте гражданина, путем публичного его сожжения. Указанные действия являются грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами граждан Российской Федерации", – говорится в сообщении. Кроме того, по данным следователей, девушка в ноябре 2023 года в состоянии алкогольного опьянения в баре в Брянске во время ссоры ударила по лицу местную жительницу. За это ей вменили п. "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений). Отмечается, что на допросе фигурантка признала свою вину в совершении обоих преступлений. "Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города Брянска", – уточнили в прокуратуре региона.

https://ria.ru/20231018/ikona-1903546069.html

https://ria.ru/20240317/petarda-1933768491.html

брянская область

брянск

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Влада Копылова

происшествия, брянская область, брянск