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Отряд LizaAlert почтил память погибших при теракте в "Крокусе"

Отряд LizaAlert почтил память погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Отряд LizaAlert почтил память погибших при теракте в "Крокусе"

Члены поискового отряда LizaAlert почтили память погибших во время теракта в "Крокусе" - возложили цветы и зажгли свечи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T23:20

2024-03-25T23:20

2024-03-25T23:20

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Члены поискового отряда LizaAlert почтили память погибших во время теракта в "Крокусе" - возложили цветы и зажгли свечи, передает корреспондент РИА Новости. Также возложила цветы к мемориалу и представительница Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

К "Крокусу" продолжают нести бумажных журавликов К "Крокусу" продолжают нести бумажных журавликов 2024-03-25T23:20 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), поисковый отряд "лиза алерт"