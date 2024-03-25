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В Венгрии начался процесс передачи "ловушки расплава" для АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 25.03.2024
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14:49 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/paksh-2-1935664647.html
В Венгрии начался процесс передачи "ловушки расплава" для АЭС "Пакш-2"
В Венгрии начался процесс передачи "ловушки расплава" для АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 25.03.2024
В Венгрии начался процесс передачи "ловушки расплава" для АЭС "Пакш-2"
Начался процесс технической передачи "ловушки расплава" для АЭС "Пакш-2" в Венгрии, она может быть доставлена во втором квартале 2024 года, заявил министр... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:49
2024-03-25T14:49
в мире
венгрия
аэс "пакш-2"
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 25 мар - РИА Новости. Начался процесс технической передачи "ловушки расплава" для АЭС "Пакш-2" в Венгрии, она может быть доставлена во втором квартале 2024 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Производство одного из двух основных ядерных устройств, необходимых для блока, так называемой "ловушки расплава", уже полностью завершено, и мы начали процесс технической передачи, в рамках которого, если всё будет в порядке, в течение второго квартала мы сможем доставить на АЭС "Пакш" это огромное устройство, которое станет одной из "душ" АЭС", - сказал Сийярто в видеообращении с форума "Атомэкспо" в Сочи, которое транслировалось в соцсети Facebook*.Глава венгерского МИД сообщил, что на полях форума провел встречи с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, а также представителями правительств Сербии, Турции, Ирака и Белоруссии. По его словам, производство другого важного оборудования - корпуса реактора - начнется в России через несколько недель, в апреле, в присутствии венгерских специалистов и представителей Венгерского агентства по атомной энергии. Корпус реактора - основной незаменяемый элемент реакторной установки любого энергоблока АЭС. Корпус реактора должен обеспечивать надежную герметизацию активной зоны, где происходит управляемая цепная ядерная реакция, в течение всего периода эксплуатации. Поэтому к материалу корпуса предъявляются требования высокой коррозионной стойкости в водном теплоносителе, высокой радиационной стойкости и устойчивости к хрупкому разрушению. Материал корпуса должен иметь малую теплоемкость, большую теплопроводность и возможно низкий коэффициент термического расширения. Поэтому корпус реактора относится к высокотехнологичной продукции. Ловушка расплава, или устройство локализации расплава, представляет собой специальную систему защиты атомной электростанции. Разработанная российскими учеными ловушка может удерживать расплав ядерного топлива неограниченное количество времени, не давая радиоактивности выйти за пределы корпуса ловушки и попасть в окружающую среду. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, сообщал ранее Лихачев. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. "Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, венгрия, аэс "пакш-2", петер сийярто
В мире, Венгрия, АЭС "Пакш-2", Петер Сийярто
В Венгрии начался процесс передачи "ловушки расплава" для АЭС "Пакш-2"

Сийярто: в Венгрии начался процесс передачи "ловушки расплава" для АЭС "Пакш-2"

© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 25 мар - РИА Новости. Начался процесс технической передачи "ловушки расплава" для АЭС "Пакш-2" в Венгрии, она может быть доставлена во втором квартале 2024 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Производство одного из двух основных ядерных устройств, необходимых для блока, так называемой "ловушки расплава", уже полностью завершено, и мы начали процесс технической передачи, в рамках которого, если всё будет в порядке, в течение второго квартала мы сможем доставить на АЭС "Пакш" это огромное устройство, которое станет одной из "душ" АЭС", - сказал Сийярто в видеообращении с форума "Атомэкспо" в Сочи, которое транслировалось в соцсети Facebook*.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Венгрия не согласится на санкции против российского атома, заявил МИД
Вчера, 14:25
Глава венгерского МИД сообщил, что на полях форума провел встречи с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, а также представителями правительств Сербии, Турции, Ирака и Белоруссии.
По его словам, производство другого важного оборудования - корпуса реактора - начнется в России через несколько недель, в апреле, в присутствии венгерских специалистов и представителей Венгерского агентства по атомной энергии.
Корпус реактора - основной незаменяемый элемент реакторной установки любого энергоблока АЭС. Корпус реактора должен обеспечивать надежную герметизацию активной зоны, где происходит управляемая цепная ядерная реакция, в течение всего периода эксплуатации. Поэтому к материалу корпуса предъявляются требования высокой коррозионной стойкости в водном теплоносителе, высокой радиационной стойкости и устойчивости к хрупкому разрушению. Материал корпуса должен иметь малую теплоемкость, большую теплопроводность и возможно низкий коэффициент термического расширения. Поэтому корпус реактора относится к высокотехнологичной продукции.
Ловушка расплава, или устройство локализации расплава, представляет собой специальную систему защиты атомной электростанции. Разработанная российскими учеными ловушка может удерживать расплав ядерного топлива неограниченное количество времени, не давая радиоактивности выйти за пределы корпуса ловушки и попасть в окружающую среду.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Директор сооружения АЭС "Пакш-2" рассказал о специалистах проекта
27 февраля, 07:53
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, сообщал ранее Лихачев.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
"Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Орбан заявил Путину о желании наращивать сотрудничество с Россией
21 марта, 19:01
 
В миреВенгрияАЭС "Пакш-2"Петер Сийярто
 
 
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