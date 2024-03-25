Житель Львова получил три года колонии за отказ воевать с Россией
Издание "Главком": житель Львова получил три года колонии за отказ воевать с РФ
Колючая проволока. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Сыховский районный суд Львова на западе Украины приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за отказ от мобилизации в ВСУ, мужчина объяснил свои мотивы нежеланием воевать с россиянами, сообщает украинское издание "Главком".
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"Во Львове к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако категорически отказался от мобилизации. На заседании суда львовянин объяснил, что он против войны и не хочет убивать россиян. Он подчеркнул, что готов нести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным издания, житель Львова еще в сентябре 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к армии. Тогда мужчина получил повестку, однако отказался от мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.
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