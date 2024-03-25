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Совершили ошибку. В США сообщили о провальном ходе Запада против России - РИА Новости, 25.03.2024
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16:26 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/oshibka-1935696447.html
Совершили ошибку. В США сообщили о провальном ходе Запада против России
Совершили ошибку. В США сообщили о провальном ходе Запада против России - РИА Новости, 25.03.2024
Совершили ошибку. В США сообщили о провальном ходе Запада против России
План Запада по ослаблению России с помощью украинского конфликта дал обратный результат, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:26
2024-03-25T16:26
в мире
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украина
европа
сергей лавров
рэй макговерн
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. План Запада по ослаблению России с помощью украинского конфликта дал обратный результат, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Произошло противоположное. Россия гораздо сильнее любой страны Европы, которая подчиняется давлению США", — указал он.По словам Макговерна, Североатлантический альянс совершил ошибку, желая расширить свое присутствие на Украине, несмотря на все предупреждения россиян этого не делать. Попытки исправить ситуацию на фронте прямым вмешательством также обернутся провалом, поскольку Россия не даст это совершить безнаказанно, подчеркнул эксперт.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, европа, сергей лавров, рэй макговерн, центральное разведывательное управление (цру), нато, политика
В мире, Россия, Украина, Европа, Сергей Лавров, Рэй Макговерн, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Политика
Совершили ошибку. В США сообщили о провальном ходе Запада против России

Экс-агент ЦРУ Макговерн: Запад конфликтом на Украине сделал Россию сильнее

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. План Запада по ослаблению России с помощью украинского конфликта дал обратный результат, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«
"Произошло противоположное. Россия гораздо сильнее любой страны Европы, которая подчиняется давлению США", — указал он.
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По словам Макговерна, Североатлантический альянс совершил ошибку, желая расширить свое присутствие на Украине, несмотря на все предупреждения россиян этого не делать. Попытки исправить ситуацию на фронте прямым вмешательством также обернутся провалом, поскольку Россия не даст это совершить безнаказанно, подчеркнул эксперт.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреРоссияУкраинаЕвропаСергей ЛавровРэй МакговернЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОПолитика
 
 
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