https://ria.ru/20240325/orlan-10-1935565915.html
В Минобороны рассказали о применении разведывательного дрона "Орлан-10"
В Минобороны рассказали о применении разведывательного дрона "Орлан-10" - РИА Новости, 25.03.2024
В Минобороны рассказали о применении разведывательного дрона "Орлан-10"
Операторы разведывательного БПЛА "Орлан-10" группировки войск "Юг" круглосуточно ведут разведку целей на артемовском направлении, подготовка беспилотника к... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T05:08
2024-03-25T05:08
2024-03-25T05:08
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ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Операторы разведывательного БПЛА "Орлан-10" группировки войск "Юг" круглосуточно ведут разведку целей на артемовском направлении, подготовка беспилотника к полету занимает не более 15 минут, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Орлан-10" 3-го армейского корпуса Южной группировки войск круглосуточно ведут разведку целей и корректировку огня артиллерии на артемовском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. В МО отметили, что "Орлан" может взлетать с любого места, где возможно установить стартовую катапульту. БПЛА выполняет полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, а также контроля огневого поражения объектов, живой силы и техники подразделений ВСУ. Операторы комплекса постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции украинских войск. "Работают "Орланы" и их операторы посменно. На дозаправку и подготовку беспилотника к выполнению нового задания у расчета уходит не более 15 минут... Для поиска целей и их распознавания БПЛА оборудован различными оптическими приборами и тепловизором. Собирают его за несколько минут", - сообщили в МО РФ. В министерстве подчеркнули, что беспилотники "Орлан-10" активно применяются с самого начала СВО и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.
https://ria.ru/20240118/operatory-1921970738.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали о применении разведывательного дрона "Орлан-10"
Минобороны: подготовка дрона "Орлан-10" к полету занимает не более 15 минут
ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Операторы разведывательного БПЛА "Орлан-10" группировки войск "Юг" круглосуточно ведут разведку целей на артемовском направлении, подготовка беспилотника к полету занимает не более 15 минут, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Орлан-10" 3-го армейского корпуса Южной группировки войск круглосуточно ведут разведку целей и корректировку огня артиллерии на артемовском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве.
В МО отметили, что "Орлан" может взлетать с любого места, где возможно установить стартовую катапульту. БПЛА выполняет полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, а также контроля огневого поражения объектов, живой силы и техники подразделений ВСУ
. Операторы комплекса постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции украинских войск.
"Работают "Орланы" и их операторы посменно. На дозаправку и подготовку беспилотника к выполнению нового задания у расчета уходит не более 15 минут... Для поиска целей и их распознавания БПЛА оборудован различными оптическими приборами и тепловизором. Собирают его за несколько минут", - сообщили в МО РФ.
В министерстве подчеркнули, что беспилотники "Орлан-10" активно применяются с самого начала СВО и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.