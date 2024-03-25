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Центр амбулаторной онкопомощи открылся в Липецкой области - РИА Новости, 25.03.2024
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Липецкая область
 
14:08 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/onkopomosch-1935653835.html
Центр амбулаторной онкопомощи открылся в Липецкой области
Центр амбулаторной онкопомощи открылся в Липецкой области - РИА Новости, 25.03.2024
Центр амбулаторной онкопомощи открылся в Липецкой области
Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в городе Лебедянь Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение"; помимо жителей Лебедянского района... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:08
2024-03-25T14:08
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 мар – РИА Новости. Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в городе Лебедянь Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение"; помимо жителей Лебедянского района там будут лечить жителей еще трех районов области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что Центр создан в рамках федеральной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Из регионального бюджета на эти цели было направлено более 30 миллионов рублей. Центр расположен в здании Центральной районной больницы Лебедянского района. Однако, как сказал Артамонов, получать амбулаторную онкологическую помощь там будут жители и других районов - Данковского, Лев-Толстовского, Чаплыгинского. Количество прикрепленного населения в общей сложности – более 90 тысяч взрослых. Вести прием пациентов будут врачи-онкологи, эндоскописты, рентгенологи, специалисты по ультразвуковой диагностике. С помощью современного оборудования они смогут проводить обследование пациентов с подозрением на онкозаболевания, динамическое наблюдение, реабилитацию и консультации, наблюдать за пациентами, которые проходят лекарственную терапию. "Мы стараемся перестроить сознание людей на внимательное отношение к своему здоровью – чтобы они для профилактики проходили регулярные медосмотры, вовремя обращали внимание на факторы риска и предупреждали развитие серьезных патологий. Приблизив Центры амбулаторной онкологической помощи, мы упрощаем диагностику и лечение. Это должно повлиять на увеличение выявляемых заболеваний на ранних стадиях и, как следствие, снижение смертности", – подчеркнул Артамонов. Он добавил, что это уже седьмой профилактический онкоцентр, организованный в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Другие шесть работают на базе Липецкой городской больницы №4 "Липецк-Мед", Липецкой городской больницы №3 "Свободный сокол", Елецкой городской больницы №1, Елецкой городской больницы №2, Грязинской и Тербунской ЦРБ.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Центр амбулаторной онкопомощи открылся в Липецкой области

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиЦентр амбулаторной онкопомощи открылся в Липецкой области
Центр амбулаторной онкопомощи открылся в Липецкой области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Центр амбулаторной онкопомощи открылся в Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 25 мар – РИА Новости. Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в городе Лебедянь Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение"; помимо жителей Лебедянского района там будут лечить жителей еще трех районов области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что Центр создан в рамках федеральной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Из регионального бюджета на эти цели было направлено более 30 миллионов рублей.
Центр расположен в здании Центральной районной больницы Лебедянского района. Однако, как сказал Артамонов, получать амбулаторную онкологическую помощь там будут жители и других районов - Данковского, Лев-Толстовского, Чаплыгинского. Количество прикрепленного населения в общей сложности – более 90 тысяч взрослых. Вести прием пациентов будут врачи-онкологи, эндоскописты, рентгенологи, специалисты по ультразвуковой диагностике. С помощью современного оборудования они смогут проводить обследование пациентов с подозрением на онкозаболевания, динамическое наблюдение, реабилитацию и консультации, наблюдать за пациентами, которые проходят лекарственную терапию.
«
"Мы стараемся перестроить сознание людей на внимательное отношение к своему здоровью – чтобы они для профилактики проходили регулярные медосмотры, вовремя обращали внимание на факторы риска и предупреждали развитие серьезных патологий. Приблизив Центры амбулаторной онкологической помощи, мы упрощаем диагностику и лечение. Это должно повлиять на увеличение выявляемых заболеваний на ранних стадиях и, как следствие, снижение смертности", – подчеркнул Артамонов.
Он добавил, что это уже седьмой профилактический онкоцентр, организованный в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Другие шесть работают на базе Липецкой городской больницы №4 "Липецк-Мед", Липецкой городской больницы №3 "Свободный сокол", Елецкой городской больницы №1, Елецкой городской больницы №2, Грязинской и Тербунской ЦРБ.
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