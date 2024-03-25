У ЧОПа в "Крокусе" было оружие, заявил Хинштейн
Хинштейн: охранники "Крокуса" имели оружие, но не доставали его из хранилища
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Автомобили скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. У охранников, работавших в "Крокус Сити Холле", было оружие, но оно находилось в специальном помещении, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«
"У ООО "ЧОП "Крокус Профи", охранявшего "Крокус", оно (оружие. — Прим. ред.) есть", — написал он в Telegram-канале.
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Тем не менее из хранилища оружие не доставали, добавил парламентарий. При этом сотрудники ЧОП на входе дежурили без оружия и каких-либо спецсредств. Хинштейн отметил, что, согласно закону, частные охранные организации не могут организовывать вооруженные посты в местах массового пребывания людей. По его словам, охранники должны лишь иметь служебное оружие в своем арсенале.
Генеральная прокуратура ранее не нашла нарушений в организации охраны "Крокус Сити Холла". Как сообщил РИА Новости источник, близкий к ведомству, необходимости в вооруженной охране не было.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.
В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.
Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.
Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.