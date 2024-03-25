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У ЧОПа в "Крокусе" было оружие, заявил Хинштейн - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:22 25.03.2024 (обновлено: 17:16 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/okhranniki-1935675246.html
У ЧОПа в "Крокусе" было оружие, заявил Хинштейн
У ЧОПа в "Крокусе" было оружие, заявил Хинштейн - РИА Новости, 25.03.2024
У ЧОПа в "Крокусе" было оружие, заявил Хинштейн
У охранников, работавших в "Крокус Сити Холле", было оружие, но оно находилось в специальном помещении, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:22
2024-03-25T17:16
теракт в "крокус сити холле"
александр хинштейн
крокус сити холл
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. У охранников, работавших в "Крокус Сити Холле", было оружие, но оно находилось в специальном помещении, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн."У ООО "ЧОП "Крокус Профи", охранявшего "Крокус", оно (оружие. — Прим. ред.) есть", — написал он в Telegram-канале.Тем не менее из хранилища оружие не доставали, добавил парламентарий. При этом сотрудники ЧОП на входе дежурили без оружия и каких-либо спецсредств. Хинштейн отметил, что, согласно закону, частные охранные организации не могут организовывать вооруженные посты в местах массового пребывания людей. По его словам, охранники должны лишь иметь служебное оружие в своем арсенале.Генеральная прокуратура ранее не нашла нарушений в организации охраны "Крокус Сити Холла". Как сообщил РИА Новости источник, близкий к ведомству, необходимости в вооруженной охране не было.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.
https://ria.ru/20240324/krysha-1935522821.html
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александр хинштейн, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Александр Хинштейн, Крокус Сити Холл
У ЧОПа в "Крокусе" было оружие, заявил Хинштейн

Хинштейн: охранники "Крокуса" имели оружие, но не доставали его из хранилища

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Автомобили скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобили скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. У охранников, работавших в "Крокус Сити Холле", было оружие, но оно находилось в специальном помещении, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«
"У ООО "ЧОП "Крокус Профи", охранявшего "Крокус", оно (оружие. — Прим. ред.) есть", — написал он в Telegram-канале.
Последствия теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Эмин Агаларов раскрыл подробности пожара в "Крокус Сити Холле"
24 марта, 20:11
Тем не менее из хранилища оружие не доставали, добавил парламентарий. При этом сотрудники ЧОП на входе дежурили без оружия и каких-либо спецсредств. Хинштейн отметил, что, согласно закону, частные охранные организации не могут организовывать вооруженные посты в местах массового пребывания людей. По его словам, охранники должны лишь иметь служебное оружие в своем арсенале.
Генеральная прокуратура ранее не нашла нарушений в организации охраны "Крокус Сити Холла". Как сообщил РИА Новости источник, близкий к ведомству, необходимости в вооруженной охране не было.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.
В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.
Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.
Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.
Четвертый фигурант дела о теракте в Крокусе Мухаммадсобир Файзов в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Четвертого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" арестовали до 22 мая
Вчера, 01:13
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Александр ХинштейнКрокус Сити Холл
 
 
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