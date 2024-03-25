https://ria.ru/20240325/odkb-1935677546.html

Генсек ОДКБ призвал создать инструменты противодействия терроризму

Генсек ОДКБ призвал создать инструменты противодействия терроризму - РИА Новости, 25.03.2024

Генсек ОДКБ призвал создать инструменты противодействия терроризму

Терроризм используется в гибридной войне, провоцирует межэтническую, межрелигиозную рознь, поэтому странам-членам ОДКБ нужны инструменты противодействия этому... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:25

2024-03-25T15:25

2024-03-25T15:25

теракт в "крокус сити холле"

безопасность

россия

имангали тасмагамбетов

одкб

крокус сити холл

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Терроризм используется в гибридной войне, провоцирует межэтническую, межрелигиозную рознь, поэтому странам-членам ОДКБ нужны инструменты противодействия этому явлению, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, комментируя теракт в "Крокус Сити холле". "Наряду с масштабностью теракта, жестокостью и коротким временным промежутком, на протяжении которого было совершенно преступление, нужно отметить, что преступники не выдвигали требований, продолжительное время никто не брал на себя ответственность, а когда это случилось, выглядело по меньшей мере неубедительно. Очевидно, что это не просто операция под чужим флагом, ситуация гораздо запутаннее и оттого не менее трагична", - заявил Тасмагамбетов РИА Новости. Он отметил, что "непонимание мотивов и резкая актуализация фактора межэтнических отношений вносит дополнительное напряжение в обществе". "Терроризм обретает новые черты и используется как орудие гибридной войны, когда таким образом провоцируется рост недовольства действиями властей, гражданский раскол, межэтническая и межрелигиозная рознь. Все чаще подобный формат терактов напоминает диверсионные действия. Это ставит перед всеми государствами-членами ОДКБ задачу разработки эффективных инструментов противодействия этой угрозе", - отметил генсек ОДКБ. Он добавил также, что современные государства так и не могут прийти к общей позиции относительно неприятия таких методов ведения политической и идеологической борьбы. "Так, до сих пор не выработано общепризнанное определение терроризма, что затрудняет координацию действий национальных государств в борьбе с этим явлением. Причины очевидны – ряд международных акторов использует терроризм для реализации своих геополитических интересов", - отметил он. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, имангали тасмагамбетов, одкб, крокус сити холл