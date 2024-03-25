https://ria.ru/20240325/odezhda-1935626532.html
Минпромторг предложил расширить перечень маркируемой одежды
Минпромторг предложил расширить перечень маркируемой одежды - РИА Новости, 25.03.2024
Минпромторг предложил расширить перечень маркируемой одежды
Минпромторг России предложил расширить перечень маркируемой одежды, включив в него с 1 марта 2025 года в том числе нижнее белье, купальники и головные уборы,... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T12:32
2024-03-25T12:32
2024-03-25T13:03
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935636080_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_65ca84f0321d28e44aea013cdceacc11.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минпромторг России предложил расширить перечень маркируемой одежды, включив в него с 1 марта 2025 года в том числе нижнее белье, купальники и головные уборы, сообщает оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Министерство промышленности и торговли РФ предложило с 1 марта 2025 года начать маркировать нижнее белье, купальники, носки и чулки, перчатки и варежки, головные уборы, галстуки, платки и детскую одежду – всего 12 позиций. Соответствующий проект постановления правительства уже размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - говорится в сообщении. Руководитель товарной группы ЦРПТ Анна Петрушина напомнила, что маркировка товаров легкой промышленности вводится в стране поэтапно начиная с 2021 года, и за это время она показала свою эффективность в борьбе с нелегальным оборотом. Так, например, нелегальный рынок обуви сократился на треть, в других товарах легкой промышленности нелегальный оборот также снизился. "Предложенный Минпромторгом России перечень – ожидаемое расширение, после которого фактически все виды товаров легпрома будут подлежать маркировке. Государственная система маркировки "Честный знак" готова к этому расширению как с технической, так и с экспертной точки зрения", - заключила Петрушина. Кроме того, министерство поддержало предложение отрасли и предложило дать бизнесу дополнительные два месяца на домаркировку остатков импортных изделий, которые подлежат обязательной маркировке с 1 апреля 2024 года. Речь идет о верхней одежде из искусственного меха, спортивных и лыжных костюмах, отдельной спецодежде, трикотажных мужских рубашках, мужских костюмах, пиджаках, брюках, блузках, шалях, шарфах, платьях, юбках, мужских и женских куртках, пальто, плащах. По действующим правилам уже с 30 июня такую одежду таможенные органы не будут пропускать через границу без кодов маркировки, но этот срок предлагается передвинуть на 31 августа 2024 года.
https://ria.ru/20240319/markirovka-1934144594.html
https://radiosputnik.ru/20231229/markirovka-1918977734.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935636080_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_825ddb680651a320b25e32a4cccf8762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг предложил расширить перечень маркируемой одежды
Минпромторг предложил расширить с 1 марта 2025 года перечень маркируемой одежды
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минпромторг России предложил расширить перечень маркируемой одежды, включив в него с 1 марта 2025 года в том числе нижнее белье, купальники и головные уборы, сообщает оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
«
"Министерство промышленности и торговли РФ предложило с 1 марта 2025 года начать маркировать нижнее белье, купальники, носки и чулки, перчатки и варежки, головные уборы, галстуки, платки и детскую одежду – всего 12 позиций. Соответствующий проект постановления правительства уже размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - говорится в сообщении.
Руководитель товарной группы ЦРПТ Анна Петрушина напомнила, что маркировка товаров легкой промышленности вводится в стране поэтапно начиная с 2021 года, и за это время она показала свою эффективность в борьбе с нелегальным оборотом. Так, например, нелегальный рынок обуви сократился на треть, в других товарах легкой промышленности нелегальный оборот также снизился.
"Предложенный Минпромторгом России перечень – ожидаемое расширение, после которого фактически все виды товаров легпрома будут подлежать маркировке. Государственная система маркировки "Честный знак" готова к этому расширению как с технической, так и с экспертной точки зрения", - заключила Петрушина.
Кроме того, министерство поддержало предложение отрасли и предложило дать бизнесу дополнительные два месяца на домаркировку остатков импортных изделий, которые подлежат обязательной маркировке с 1 апреля 2024 года. Речь идет о верхней одежде из искусственного меха, спортивных и лыжных костюмах, отдельной спецодежде, трикотажных мужских рубашках, мужских костюмах, пиджаках, брюках, блузках, шалях, шарфах, платьях, юбках, мужских и женских куртках, пальто, плащах. По действующим правилам уже с 30 июня такую одежду таможенные органы не будут пропускать через границу без кодов маркировки, но этот срок предлагается передвинуть на 31 августа 2024 года.