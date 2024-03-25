https://ria.ru/20240325/odessa-1935558976.html

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.03.2024

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T01:16

2024-03-25T01:16

2024-03-25T02:20

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога."О взрывах в Одессе сообщают местные паблики", — пишет издание.Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер позднее сообщил, что энергоинфраструктура Одессы получила повреждения, часть города осталась без света.Российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20240324/vzryvy-1935442605.html

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