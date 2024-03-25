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В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:16 25.03.2024 (обновлено: 02:20 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/odessa-1935558976.html
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.03.2024
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T01:16
2024-03-25T02:20
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
одесская область
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.&quot;О взрывах в Одессе сообщают местные паблики&quot;, — пишет издание.Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер позднее сообщил, что энергоинфраструктура Одессы получила повреждения, часть города осталась без света.Российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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одесса
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одесса, в мире, одесская область
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Одесская область
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Страна": в Одессе прогремел ряд взрывов

© ГУ ДСНС України в Одеській областіПожарный в Одессе
Пожарный в Одессе
© ГУ ДСНС України в Одеській області
Пожарный в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
«

"О взрывах в Одессе сообщают местные паблики", — пишет издание.

Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер позднее сообщил, что энергоинфраструктура Одессы получила повреждения, часть города осталась без света.
Российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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Вчера, 11:13
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ миреОдесская область
 
 
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