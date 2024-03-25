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В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.03.2024
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T01:16
2024-03-25T01:16
2024-03-25T02:20
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога."О взрывах в Одессе сообщают местные паблики", — пишет издание.Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер позднее сообщил, что энергоинфраструктура Одессы получила повреждения, часть города осталась без света.Российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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одесса, в мире, одесская область
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Одесская область
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна": в Одессе прогремел ряд взрывов