Рейтинг@Mail.ru
Каховка и несколько сел Херсонской области остались без газа после обстрела - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 25.03.2024 (обновлено: 17:43 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/obstrely-1935708814.html
Каховка и несколько сел Херсонской области остались без газа после обстрела
Каховка и несколько сел Херсонской области остались без газа после обстрела - РИА Новости, 25.03.2024
Каховка и несколько сел Херсонской области остались без газа после обстрела
Город Каховка и несколько сел Херсонской области остались без газа, кроме того город испытывает проблемы с электроснабжением из-за обстрелов украинскими... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T17:29
2024-03-25T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
владимир сальдо
каховка
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935713138_0:144:960:684_1920x0_80_0_0_7fe3cd896c09a59f472c70eff4bdbf9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Город Каховка и несколько сел Херсонской области остались без газа, кроме того город испытывает проблемы с электроснабжением из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram–канале. "Из-за повреждения обстрелами газораспределительного пункта Каховка и несколько населённых пунктов округа — Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка — остаются без газа. Также Каховка продолжает испытывать проблемы с электроснабжением", - написал Сальдо.Он не указал, когда специалисты смогут приступить к восстановлению газо- и электроснабжения, отметив, что украинские войска "нагло и цинично продолжают бить по гражданским объектам" области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
херсонская область
каховка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935713138_0:113:960:833_1920x0_80_0_0_e11a71d254aa7c07b299750d9ca7e230.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , владимир сальдо, каховка, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Каховка, Россия
Каховка и несколько сел Херсонской области остались без газа после обстрела

Сальдо: при обстрелах ВСУ Каховки поврежден газораспределительный пункт

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Каховке. 25 марта 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Каховке. 25 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Каховке. 25 марта 2024
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Город Каховка и несколько сел Херсонской области остались без газа, кроме того город испытывает проблемы с электроснабжением из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram–канале.
«
"Из-за повреждения обстрелами газораспределительного пункта Каховка и несколько населённых пунктов округа — Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка — остаются без газа. Также Каховка продолжает испытывать проблемы с электроснабжением", - написал Сальдо.
Он не указал, когда специалисты смогут приступить к восстановлению газо- и электроснабжения, отметив, что украинские войска "нагло и цинично продолжают бить по гражданским объектам" области.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Украине предложено капитулировать
14 марта, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВладимир СальдоКаховкаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала