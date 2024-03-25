https://ria.ru/20240325/obstrely-1935708814.html
Каховка и несколько сел Херсонской области остались без газа после обстрела
Каховка и несколько сел Херсонской области остались без газа после обстрела - РИА Новости, 25.03.2024
Каховка и несколько сел Херсонской области остались без газа после обстрела
Город Каховка и несколько сел Херсонской области остались без газа, кроме того город испытывает проблемы с электроснабжением из-за обстрелов украинскими... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T17:29
2024-03-25T17:29
2024-03-25T17:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Город Каховка и несколько сел Херсонской области остались без газа, кроме того город испытывает проблемы с электроснабжением из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram–канале. "Из-за повреждения обстрелами газораспределительного пункта Каховка и несколько населённых пунктов округа — Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка — остаются без газа. Также Каховка продолжает испытывать проблемы с электроснабжением", - написал Сальдо.Он не указал, когда специалисты смогут приступить к восстановлению газо- и электроснабжения, отметив, что украинские войска "нагло и цинично продолжают бить по гражданским объектам" области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Каховка, Россия
Каховка и несколько сел Херсонской области остались без газа после обстрела
Сальдо: при обстрелах ВСУ Каховки поврежден газораспределительный пункт