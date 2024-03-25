https://ria.ru/20240325/obstrely-1935708814.html

Каховка и несколько сел Херсонской области остались без газа после обстрела

Каховка и несколько сел Херсонской области остались без газа после обстрела - РИА Новости, 25.03.2024

Каховка и несколько сел Херсонской области остались без газа после обстрела

Город Каховка и несколько сел Херсонской области остались без газа, кроме того город испытывает проблемы с электроснабжением из-за обстрелов украинскими... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T17:29

2024-03-25T17:29

2024-03-25T17:43

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

владимир сальдо

каховка

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935713138_0:144:960:684_1920x0_80_0_0_7fe3cd896c09a59f472c70eff4bdbf9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Город Каховка и несколько сел Херсонской области остались без газа, кроме того город испытывает проблемы с электроснабжением из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram–канале. "Из-за повреждения обстрелами газораспределительного пункта Каховка и несколько населённых пунктов округа — Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка — остаются без газа. Также Каховка продолжает испытывать проблемы с электроснабжением", - написал Сальдо.Он не указал, когда специалисты смогут приступить к восстановлению газо- и электроснабжения, отметив, что украинские войска "нагло и цинично продолжают бить по гражданским объектам" области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

херсонская область

каховка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , владимир сальдо, каховка, россия