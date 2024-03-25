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В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю - РИА Новости, 25.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/obstrely-1935675401.html
В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю
В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю - РИА Новости, 25.03.2024
В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю
Четыре мирных жителя, в том числе один ребенок, погибли, еще 23 получили ранения в ДНР с 18 по 24 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:22
2024-03-25T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
дарья морозова
украина
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Четыре мирных жителя, в том числе один ребенок, погибли, еще 23 получили ранения в ДНР с 18 по 24 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении ведомства приводится инфографика, согласно которой в республике с 18 по 24 марта погибли четыре мирных жителя, в том числе один ребенок. Число пострадавших за указанный период составило 23. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9205 человек, в том числе 238 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 606, среди них 864 ребенка.
https://ria.ru/20240322/udar-1935027787.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, дарья морозова, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Украина
В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю

В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя, 23 пострадали

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Четыре мирных жителя, в том числе один ребенок, погибли, еще 23 получили ранения в ДНР с 18 по 24 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале.
В сообщении ведомства приводится инфографика, согласно которой в республике с 18 по 24 марта погибли четыре мирных жителя, в том числе один ребенок. Число пострадавших за указанный период составило 23.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9205 человек, в том числе 238 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 606, среди них 864 ребенка.
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваУкраина
 
 
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