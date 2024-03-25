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В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю
В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю - РИА Новости, 25.03.2024
В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю
Четыре мирных жителя, в том числе один ребенок, погибли, еще 23 получили ранения в ДНР с 18 по 24 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:22
2024-03-25T15:22
2024-03-25T15:22
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донецкая народная республика
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Четыре мирных жителя, в том числе один ребенок, погибли, еще 23 получили ранения в ДНР с 18 по 24 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении ведомства приводится инфографика, согласно которой в республике с 18 по 24 марта погибли четыре мирных жителя, в том числе один ребенок. Число пострадавших за указанный период составило 23. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9205 человек, в том числе 238 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 606, среди них 864 ребенка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, дарья морозова, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Украина
В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю
В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя, 23 пострадали