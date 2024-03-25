ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район натовскими снарядами
СЦКК: ВСУ выпустили 12 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 17.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров; 20.20 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Кроме того, с 20.35 до 20.40 ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, выпустив по городу четыре снаряда из "натовской" артиллерии.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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