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При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание амбулатории - РИА Новости, 25.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:15 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/obstrel-1935706452.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание амбулатории
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание амбулатории - РИА Новости, 25.03.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание амбулатории
Здание амбулатории получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T17:15
2024-03-25T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Здание амбулатории получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 25 марта по состоянию на 17.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: город Донецк (Кировский район): - амбулатория № 6 ГБУ "ЦПМСП № 6 города Донецка" по улице Бирюзова", - говорится в сообщении представительства.Представительство в ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание амбулатории

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Донецка повреждено здание амбулатории

© РИА Новости Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Здание амбулатории получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
«
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 25 марта по состоянию на 17.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: город Донецк (Кировский район): - амбулатория № 6 ГБУ "ЦПМСП № 6 города Донецка" по улице Бирюзова", - говорится в сообщении представительства.
Представительство в ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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