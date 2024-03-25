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При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание амбулатории

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание амбулатории - РИА Новости, 25.03.2024

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание амбулатории

Здание амбулатории получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T17:15

2024-03-25T17:15

2024-03-25T17:15

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Здание амбулатории получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 25 марта по состоянию на 17.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: город Донецк (Кировский район): - амбулатория № 6 ГБУ "ЦПМСП № 6 города Донецка" по улице Бирюзова", - говорится в сообщении представительства.Представительство в ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины