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В Херсонской области ребенок попал реанимацию после обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/obstrel-1935706323.html
В Херсонской области ребенок попал реанимацию после обстрела ВСУ
В Херсонской области ребенок попал реанимацию после обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.03.2024
В Херсонской области ребенок попал реанимацию после обстрела ВСУ
Четырехлетняя девочка попала в реанимацию после обстрела Каховки Херсонской области украинскими войсками, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T17:15
2024-03-25T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
владимир сальдо
каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Четырехлетняя девочка попала в реанимацию после обстрела Каховки Херсонской области украинскими войсками, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Сегодня в Каховке ракета киевских боевиков попала в жилой дом, в результате чего пострадал невинный ребенок — девочка четырех лет находится в реанимации" , - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Обстрелом уничтожен один из объектов торговли, повреждены супермаркет и магазины рядом. "Киевский режим нагло и цинично продолжает бить по гражданским объектам и мирным людям. Это терроризм в чистом виде, который будет наказан" , - написал Сальдо.
https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935566504.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , владимир сальдо, каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Каховка
В Херсонской области ребенок попал реанимацию после обстрела ВСУ

Четырехлетняя девочка попала в реанимацию после обстрела Каховки со стороны ВСУ

© Владимир Сальдо/TelegramЖилой дом в городе Каховка, пострадавший от обстрела со стороны ВСУ. 25 марта 2024
Жилой дом в городе Каховка, пострадавший от обстрела со стороны ВСУ. 25 марта 2024
© Владимир Сальдо/Telegram
Жилой дом в городе Каховка, пострадавший от обстрела со стороны ВСУ. 25 марта 2024
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Четырехлетняя девочка попала в реанимацию после обстрела Каховки Херсонской области украинскими войсками, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«
"Сегодня в Каховке ракета киевских боевиков попала в жилой дом, в результате чего пострадал невинный ребенок — девочка четырех лет находится в реанимации" , - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
© Владимир Сальдо/TelegramЖилой дом в городе Каховка, пострадавший от обстрела со стороны ВСУ. 25 марта 2024
Жилой дом в городе Каховка, пострадавший от обстрела со стороны ВСУ. 25 марта 2024
© Владимир Сальдо/Telegram
Жилой дом в городе Каховка, пострадавший от обстрела со стороны ВСУ. 25 марта 2024
Обстрелом уничтожен один из объектов торговли, повреждены супермаркет и магазины рядом.
«
"Киевский режим нагло и цинично продолжает бить по гражданским объектам и мирным людям. Это терроризм в чистом виде, который будет наказан" , - написал Сальдо.
Украинский военный в окопе - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Сальдо рассказал о смене тактики ВСУ на Херсонском направлении
Вчера, 05:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВладимир СальдоКаховка
 
 
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