https://ria.ru/20240325/obstrel-1935706323.html

В Херсонской области ребенок попал реанимацию после обстрела ВСУ

В Херсонской области ребенок попал реанимацию после обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.03.2024

В Херсонской области ребенок попал реанимацию после обстрела ВСУ

Четырехлетняя девочка попала в реанимацию после обстрела Каховки Херсонской области украинскими войсками, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T17:15

2024-03-25T17:15

2024-03-25T17:15

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

владимир сальдо

каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Четырехлетняя девочка попала в реанимацию после обстрела Каховки Херсонской области украинскими войсками, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Сегодня в Каховке ракета киевских боевиков попала в жилой дом, в результате чего пострадал невинный ребенок — девочка четырех лет находится в реанимации" , - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Обстрелом уничтожен один из объектов торговли, повреждены супермаркет и магазины рядом. "Киевский режим нагло и цинично продолжает бить по гражданским объектам и мирным людям. Это терроризм в чистом виде, который будет наказан" , - написал Сальдо.

https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935566504.html

херсонская область

каховка

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в мире, херсонская область , владимир сальдо, каховка