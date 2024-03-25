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В Херсонской области ребенок попал реанимацию после обстрела ВСУ
В Херсонской области ребенок попал реанимацию после обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.03.2024
В Херсонской области ребенок попал реанимацию после обстрела ВСУ
Четырехлетняя девочка попала в реанимацию после обстрела Каховки Херсонской области украинскими войсками, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T17:15
2024-03-25T17:15
2024-03-25T17:15
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херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Четырехлетняя девочка попала в реанимацию после обстрела Каховки Херсонской области украинскими войсками, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Сегодня в Каховке ракета киевских боевиков попала в жилой дом, в результате чего пострадал невинный ребенок — девочка четырех лет находится в реанимации" , - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Обстрелом уничтожен один из объектов торговли, повреждены супермаркет и магазины рядом. "Киевский режим нагло и цинично продолжает бить по гражданским объектам и мирным людям. Это терроризм в чистом виде, который будет наказан" , - написал Сальдо.
https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935566504.html
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в мире, херсонская область , владимир сальдо, каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Каховка
В Херсонской области ребенок попал реанимацию после обстрела ВСУ
Четырехлетняя девочка попала в реанимацию после обстрела Каховки со стороны ВСУ