https://ria.ru/20240325/obstrel-1935600220.html

ВСУ за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области - РИА Новости, 25.03.2024

ВСУ за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области

Украинские войска за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по левобережью Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T10:44

2024-03-25T10:44

2024-03-25T10:44

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

россия

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по левобережью Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинские войска нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 18 ударов", - рассказал источник. Всего под обстрелами оказались девять населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Корсунка, Голая Пристань, Алешки, Горностаевка, Подстепное, Обрывка, Днепряны, Кардашинка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240323/pvo-1935389372.html

https://ria.ru/20240321/obstrel-1934742407.html

днепр (город)

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , россия, происшествия