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ВСУ за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области - РИА Новости, 25.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:44 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/obstrel-1935600220.html
ВСУ за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области - РИА Новости, 25.03.2024
ВСУ за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области
Украинские войска за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по левобережью Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T10:44
2024-03-25T10:44
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
россия
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по левобережью Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинские войска нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 18 ударов", - рассказал источник. Всего под обстрелами оказались девять населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Корсунка, Голая Пристань, Алешки, Горностаевка, Подстепное, Обрывка, Днепряны, Кардашинка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240323/pvo-1935389372.html
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днепр (город)
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днепр (город), херсонская область , россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Происшествия
ВСУ за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 43 удара по левобережью Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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ГЕНИЧЕСК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по левобережью Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинские войска нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 18 ударов", - рассказал источник.
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Всего под обстрелами оказались девять населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Корсунка, Голая Пристань, Алешки, Горностаевка, Подстепное, Обрывка, Днепряны, Кардашинка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьРоссияПроисшествия
 
 
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