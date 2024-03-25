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Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.03.2024
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 42 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T02:46
2024-03-25T02:46
2024-03-25T02:46
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 42 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на донецком направлении. Шесть обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 42 различных боеприпаса. Известно о ранении одного гражданского лица.
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донецкая народная республика, в мире, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 15 раз обстреляли ДНР, выпустив 42 боеприпаса