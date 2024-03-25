https://ria.ru/20240325/obmen-1935559280.html

СМИ: Израиль согласился на условия обмена заключенных на пленных

СМИ: Израиль согласился на условия обмена заключенных на пленных - РИА Новости, 25.03.2024

СМИ: Израиль согласился на условия обмена заключенных на пленных

Израиль согласен на предложенные США условия обмена палестинских заключенных на израильских заложников в плену у ХАМАС и ожидает ответа палестинского движения... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T01:23

2024-03-25T01:23

2024-03-25T01:58

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Израиль согласен на предложенные США условия обмена палестинских заключенных на израильских заложников в плену у ХАМАС и ожидает ответа палестинского движения на этот счет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник."Израиль согласился на предложение, выдвинутое директором ЦРУ Биллом Бернсом… дипломатический источник подтвердил CNN точность (этой информации – ред.)", — говорится в сообщении.Инициатива США предполагает, что Израиль освободит около 700 палестинских заключенных в обмен на освобождение 40 израильских заложников со стороны ХАМАС.Тем не менее источник заявил телеканалу, что по-прежнему не достигнуты договоренности по другим вопросам, включая доставку гумпомощи в сектор Газа и дислоцирование военных Израиля в анклаве.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским лицам, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих. Ранения получили 5,4 тысячи человек.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.По последним данным властей анклава, число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 32 тысячи, более 74 тысяч человек пострадали.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

https://ria.ru/20240324/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240315/izrail-1933304280.html

https://ria.ru/20240313/gaza-1932782389.html

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в мире, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, россия, хамас, оон, центральное разведывательное управление (цру)