Астрономы объяснили светящийся объект в небе над Дальним Востоком
Астрономы: жители Дальнего Востока увидели в небе падение космического аппарата
© Кадр видео из соцсетейСветящийся объект, замеченный в вечернем небе жителями Дальнего Востока
© Кадр видео из соцсетей
Светящийся объект, замеченный в вечернем небе жителями Дальнего Востока
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Светящийся объект, разделяющийся на части, который наблюдали в вечернем небе жители Дальнего Востока, был не кометой, а сгоранием в земной атмосфере космического аппарата или части ракеты-носителя, считают крымские астрономы.
Огромные светящиеся полосы заметили в вечернем небе жители Хабаровского края и соседних областей. Светящийся объект разделился на части и медленно смещался в небе. Некоторые наблюдатели посчитали, что увидели взлет ракеты, пролет кометы или метеорита.
"Это точно не комета, так как падение кометы в земной атмосфере всегда происходит с намного большими скоростями и большим энерговыделением. Дробление в атмосфере на сравнительно долгоживущие части у комет тоже не наблюдается. Как правило такое дробление говорит, что перед нами разрушение сложной конструкции, состоящей из множества прочных элементов, способных разрушаться в атмосфере длительное время, например, ступень ракеты или спутник", - сказал РИА Новости астроном, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
Аналогичное мнение у крымского астронома-любителя Александра Якушечкина. По его мнению, на Дальнем Востоке наблюдали падение космического аппарата или части ракеты-носителя.
"На видео же мы видим именно разрушение некой блочной конструкции, когда отдельные блоки разрушается, а потом сгорают. Именно так выглядело разрушение, например, советско-российской орбитальной станции "Мир". Это не метеорит, сгорание и разрушение которого происходят иначе и очень часто сопровождается звуками взрывов, грохотом", - сказал РИА Новости Якушечкин.
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