https://ria.ru/20240325/obekt-1935698698.html

Астрономы объяснили светящийся объект в небе над Дальним Востоком

Астрономы объяснили светящийся объект в небе над Дальним Востоком - РИА Новости, 25.03.2024

Астрономы объяснили светящийся объект в небе над Дальним Востоком

Светящийся объект, разделяющийся на части, который наблюдали в вечернем небе жители Дальнего Востока, был не кометой, а сгоранием в земной атмосфере... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:49

2024-03-25T16:49

2024-03-25T16:55

наука

космос - риа наука

дальний восток

сергей назаров

александр якушечкин

хабаровский край

крымская астрофизическая обсерватория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Светящийся объект, разделяющийся на части, который наблюдали в вечернем небе жители Дальнего Востока, был не кометой, а сгоранием в земной атмосфере космического аппарата или части ракеты-носителя, считают крымские астрономы. Огромные светящиеся полосы заметили в вечернем небе жители Хабаровского края и соседних областей. Светящийся объект разделился на части и медленно смещался в небе. Некоторые наблюдатели посчитали, что увидели взлет ракеты, пролет кометы или метеорита. "Это точно не комета, так как падение кометы в земной атмосфере всегда происходит с намного большими скоростями и большим энерговыделением. Дробление в атмосфере на сравнительно долгоживущие части у комет тоже не наблюдается. Как правило такое дробление говорит, что перед нами разрушение сложной конструкции, состоящей из множества прочных элементов, способных разрушаться в атмосфере длительное время, например, ступень ракеты или спутник", - сказал РИА Новости астроном, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Аналогичное мнение у крымского астронома-любителя Александра Якушечкина. По его мнению, на Дальнем Востоке наблюдали падение космического аппарата или части ракеты-носителя. "На видео же мы видим именно разрушение некой блочной конструкции, когда отдельные блоки разрушается, а потом сгорают. Именно так выглядело разрушение, например, советско-российской орбитальной станции "Мир". Это не метеорит, сгорание и разрушение которого происходят иначе и очень часто сопровождается звуками взрывов, грохотом", - сказал РИА Новости Якушечкин.

https://ria.ru/20240321/bolid-1934723499.html

дальний восток

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, дальний восток, сергей назаров, александр якушечкин, хабаровский край, крымская астрофизическая обсерватория