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Астрономы объяснили светящийся объект в небе над Дальним Востоком - РИА Новости, 25.03.2024
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Наука
 
16:49 25.03.2024 (обновлено: 16:55 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/obekt-1935698698.html
Астрономы объяснили светящийся объект в небе над Дальним Востоком
Астрономы объяснили светящийся объект в небе над Дальним Востоком - РИА Новости, 25.03.2024
Астрономы объяснили светящийся объект в небе над Дальним Востоком
Светящийся объект, разделяющийся на части, который наблюдали в вечернем небе жители Дальнего Востока, был не кометой, а сгоранием в земной атмосфере... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:49
2024-03-25T16:55
наука
космос - риа наука
дальний восток
сергей назаров
александр якушечкин
хабаровский край
крымская астрофизическая обсерватория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Светящийся объект, разделяющийся на части, который наблюдали в вечернем небе жители Дальнего Востока, был не кометой, а сгоранием в земной атмосфере космического аппарата или части ракеты-носителя, считают крымские астрономы. Огромные светящиеся полосы заметили в вечернем небе жители Хабаровского края и соседних областей. Светящийся объект разделился на части и медленно смещался в небе. Некоторые наблюдатели посчитали, что увидели взлет ракеты, пролет кометы или метеорита. "Это точно не комета, так как падение кометы в земной атмосфере всегда происходит с намного большими скоростями и большим энерговыделением. Дробление в атмосфере на сравнительно долгоживущие части у комет тоже не наблюдается. Как правило такое дробление говорит, что перед нами разрушение сложной конструкции, состоящей из множества прочных элементов, способных разрушаться в атмосфере длительное время, например, ступень ракеты или спутник", - сказал РИА Новости астроном, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Аналогичное мнение у крымского астронома-любителя Александра Якушечкина. По его мнению, на Дальнем Востоке наблюдали падение космического аппарата или части ракеты-носителя. "На видео же мы видим именно разрушение некой блочной конструкции, когда отдельные блоки разрушается, а потом сгорают. Именно так выглядело разрушение, например, советско-российской орбитальной станции "Мир". Это не метеорит, сгорание и разрушение которого происходят иначе и очень часто сопровождается звуками взрывов, грохотом", - сказал РИА Новости Якушечкин.
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космос - риа наука, дальний восток, сергей назаров, александр якушечкин, хабаровский край, крымская астрофизическая обсерватория
Наука, Космос - РИА Наука, Дальний Восток, Сергей Назаров, Александр Якушечкин, Хабаровский край, Крымская астрофизическая обсерватория
Астрономы объяснили светящийся объект в небе над Дальним Востоком

Астрономы: жители Дальнего Востока увидели в небе падение космического аппарата

© Кадр видео из соцсетейСветящийся объект, замеченный в вечернем небе жителями Дальнего Востока
Светящийся объект, замеченный в вечернем небе жителями Дальнего Востока
© Кадр видео из соцсетей
Светящийся объект, замеченный в вечернем небе жителями Дальнего Востока
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Светящийся объект, разделяющийся на части, который наблюдали в вечернем небе жители Дальнего Востока, был не кометой, а сгоранием в земной атмосфере космического аппарата или части ракеты-носителя, считают крымские астрономы.
Огромные светящиеся полосы заметили в вечернем небе жители Хабаровского края и соседних областей. Светящийся объект разделился на части и медленно смещался в небе. Некоторые наблюдатели посчитали, что увидели взлет ракеты, пролет кометы или метеорита.
"Это точно не комета, так как падение кометы в земной атмосфере всегда происходит с намного большими скоростями и большим энерговыделением. Дробление в атмосфере на сравнительно долгоживущие части у комет тоже не наблюдается. Как правило такое дробление говорит, что перед нами разрушение сложной конструкции, состоящей из множества прочных элементов, способных разрушаться в атмосфере длительное время, например, ступень ракеты или спутник", - сказал РИА Новости астроном, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
Аналогичное мнение у крымского астронома-любителя Александра Якушечкина. По его мнению, на Дальнем Востоке наблюдали падение космического аппарата или части ракеты-носителя.
"На видео же мы видим именно разрушение некой блочной конструкции, когда отдельные блоки разрушается, а потом сгорают. Именно так выглядело разрушение, например, советско-российской орбитальной станции "Мир". Это не метеорит, сгорание и разрушение которого происходят иначе и очень часто сопровождается звуками взрывов, грохотом", - сказал РИА Новости Якушечкин.
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НаукаКосмос - РИА НаукаДальний ВостокСергей НазаровАлександр ЯкушечкинХабаровский крайКрымская астрофизическая обсерватория
 
 
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