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В небе над Хабаровским краем заметили неопознанный летающий объект - РИА Новости, 25.03.2024
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Наука
 
16:31 25.03.2024 (обновлено: 16:34 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/obekt-1935697715.html
В небе над Хабаровским краем заметили неопознанный летающий объект
В небе над Хабаровским краем заметили неопознанный летающий объект - РИА Новости, 25.03.2024
В небе над Хабаровским краем заметили неопознанный летающий объект
Неопознанный летающий объект удивил жителей Хабаровского края, очевидцы выдвинули ряд предположений, но астрономы-любители назвали "комету с горящим хвостом"... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:31
2024-03-25T16:34
наука
космос - риа наука
хабаровский край
ростовская область
еврейская автономная область
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ХАБАРОВСК, 25 мар - РИА Новости. Неопознанный летающий объект удивил жителей Хабаровского края, очевидцы выдвинули ряд предположений, но астрономы-любители назвали "комету с горящим хвостом" космическим мусором. В соцсетях стремительно стали распространяться кадры с неизвестным летящим объектом в вечернем небе Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей и даже в Ростовской области. Горящий шар с тянущимся за ним огненным "хвостом" породил массу доводов. Люди предполагали, что это и поток метеоритов, и ступени ракеты с космодрома "Восточный", что в Приамурье, и даже назвали увиденное кометой 12P/Понса-Брукса, которую можно увидеть раз в 70 лет. Некоторые предположили, что ее в апреле во время затмения можно будет увидеть во всей красе днем даже в США, Канаде и Мексике.
хабаровский край
ростовская область
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космос - риа наука, хабаровский край, ростовская область, еврейская автономная область
Наука, Космос - РИА Наука, Хабаровский край, Ростовская область, Еврейская автономная область
В небе над Хабаровским краем заметили неопознанный летающий объект

Астрономы-любители назвали НЛО в небе над Хабаровским краем космическим мусором

© Кадр видео из соцсетейСветящийся объект, замеченный в вечернем небе жителями Дальнего Востока
Светящийся объект, замеченный в вечернем небе жителями Дальнего Востока
© Кадр видео из соцсетей
Светящийся объект, замеченный в вечернем небе жителями Дальнего Востока
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 25 мар - РИА Новости. Неопознанный летающий объект удивил жителей Хабаровского края, очевидцы выдвинули ряд предположений, но астрономы-любители назвали "комету с горящим хвостом" космическим мусором.
В соцсетях стремительно стали распространяться кадры с неизвестным летящим объектом в вечернем небе Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей и даже в Ростовской области. Горящий шар с тянущимся за ним огненным "хвостом" породил массу доводов. Люди предполагали, что это и поток метеоритов, и ступени ракеты с космодрома "Восточный", что в Приамурье, и даже назвали увиденное кометой 12P/Понса-Брукса, которую можно увидеть раз в 70 лет. Некоторые предположили, что ее в апреле во время затмения можно будет увидеть во всей красе днем даже в США, Канаде и Мексике.
 
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