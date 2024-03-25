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В небе над Хабаровским краем заметили неопознанный летающий объект

В небе над Хабаровским краем заметили неопознанный летающий объект - РИА Новости, 25.03.2024

В небе над Хабаровским краем заметили неопознанный летающий объект

Неопознанный летающий объект удивил жителей Хабаровского края, очевидцы выдвинули ряд предположений, но астрономы-любители назвали "комету с горящим хвостом"... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:31

2024-03-25T16:31

2024-03-25T16:34

наука

космос - риа наука

хабаровский край

ростовская область

еврейская автономная область

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ХАБАРОВСК, 25 мар - РИА Новости. Неопознанный летающий объект удивил жителей Хабаровского края, очевидцы выдвинули ряд предположений, но астрономы-любители назвали "комету с горящим хвостом" космическим мусором. В соцсетях стремительно стали распространяться кадры с неизвестным летящим объектом в вечернем небе Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей и даже в Ростовской области. Горящий шар с тянущимся за ним огненным "хвостом" породил массу доводов. Люди предполагали, что это и поток метеоритов, и ступени ракеты с космодрома "Восточный", что в Приамурье, и даже назвали увиденное кометой 12P/Понса-Брукса, которую можно увидеть раз в 70 лет. Некоторые предположили, что ее в апреле во время затмения можно будет увидеть во всей красе днем даже в США, Канаде и Мексике.

хабаровский край

ростовская область

еврейская автономная область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, хабаровский край, ростовская область, еврейская автономная область