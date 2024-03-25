https://ria.ru/20240325/nauka-1935574986.html
Российские ученые создали алгоритм расчета солености морской воды
Российские ученые создали алгоритм расчета солености морской воды - РИА Новости, 25.03.2024
Российские ученые создали алгоритм расчета солености морской воды
Российские ученые из двух лабораторий координационного центра "Плавучий университет" Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новый алгоритм РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T08:14
2024-03-25T08:14
2024-03-25T14:11
наука
арктика
россия
александр осадчий
московский физико-технический институт
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
совкомфлот
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российские ученые из двух лабораторий координационного центра "Плавучий университет" Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новый алгоритм расчета солености морской воды по спутниковым данным, что, как ожидается, позволит значительно сэкономить ресурсы при организации грузоперевозок по Северному морскому пути, сообщили РИА Новости в координационном центре. Лед, образующийся и нарастающий из опресненных вод, гораздо прочнее, чем лед из соленых морских вод, что важно учитывать при подготовке и планировании маршрутов морских ледокольных судов. Используя методы машинного обучения, результаты многолетних экспедиционных измерений в морях российской Арктики и новому алгоритму, авторам исследования удалось существенно улучшить точность прогнозов картирования областей формирования прочного пресного льда в Арктике. Отмечается, что эта разработка ученых особенно актуальна для организации ледовых проводок по трассе Северного морского пути, который характеризуется сложными ледовыми условиями, в том числе из-за больших областей, покрытых пресным льдом. "Применение новой технологии позволит значительно сэкономить временные и материальные ресурсы при прокладке и организации ледокольных маршрутов по морям Арктики", - говорится в сообщении. "В зимне-весенний сезон 2023/2024 года силами госкорпорации "Росатом" впервые была организована круглогодичная навигация в восточной части Северного морского пути, что требует более качественного подхода к мониторингу и прогнозу ледовых условий в этой до сих пор недостаточно изученной акватории", – пояснил заведующий лабораторией арктической океанологии Координационного центра "Плавучий университет" МФТИ, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год Александр Осадчиев. Его слова приведены в сообщении. "Росатом" является инфраструктурным оператором Северного морского пути. "В дальнейшем научный коллектив намерен подготовить разработанный алгоритм к реализации в промышленности, заинтересованность в нем уже выразила ПАО "Совкомфлот", крупнейшая судоходная компания России", – сказала директор координационного центра "Плавучий университет" МФТИ Наталья Степанова.
https://ria.ru/20240219/rosatom-1928136714.html
https://ria.ru/20240319/morskie_lilii-1934139186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, россия, александр осадчий, московский физико-технический институт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", совкомфлот, навигатор абитуриента, университетская наука
Наука, Арктика, Россия, Александр Осадчий, Московский физико-технический институт, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Совкомфлот, Навигатор абитуриента, Университетская наука
Российские ученые создали алгоритм расчета солености морской воды
Российские ученые смогли рассчитать соленость морской воды по спутниковым данным
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российские ученые из двух лабораторий координационного центра "Плавучий университет" Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новый алгоритм расчета солености морской воды по спутниковым данным, что, как ожидается, позволит значительно сэкономить ресурсы при организации грузоперевозок по Северному морскому пути, сообщили РИА Новости в координационном центре.
Лед, образующийся и нарастающий из опресненных вод, гораздо прочнее, чем лед из соленых морских вод, что важно учитывать при подготовке и планировании маршрутов морских ледокольных судов.
Используя методы машинного обучения, результаты многолетних экспедиционных измерений в морях российской Арктики
и новому алгоритму, авторам исследования удалось существенно улучшить точность прогнозов картирования областей формирования прочного пресного льда в Арктике.
Отмечается, что эта разработка ученых особенно актуальна для организации ледовых проводок по трассе Северного морского пути, который характеризуется сложными ледовыми условиями, в том числе из-за больших областей, покрытых пресным льдом.
"Применение новой технологии позволит значительно сэкономить временные и материальные ресурсы при прокладке и организации ледокольных маршрутов по морям Арктики", - говорится в сообщении.
"В зимне-весенний сезон 2023/2024 года силами госкорпорации "Росатом
" впервые была организована круглогодичная навигация в восточной части Северного морского пути, что требует более качественного подхода к мониторингу и прогнозу ледовых условий в этой до сих пор недостаточно изученной акватории", – пояснил заведующий лабораторией арктической океанологии Координационного центра "Плавучий университет" МФТИ, лауреат премии президента РФ
в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год Александр Осадчиев
. Его слова приведены в сообщении. "Росатом" является инфраструктурным оператором Северного морского пути.
"В дальнейшем научный коллектив намерен подготовить разработанный алгоритм к реализации в промышленности, заинтересованность в нем уже выразила ПАО "Совкомфлот
", крупнейшая судоходная компания России", – сказала директор координационного центра "Плавучий университет" МФТИ Наталья Степанова.