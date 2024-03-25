https://ria.ru/20240325/nauka-1935574986.html

Российские ученые создали алгоритм расчета солености морской воды

Российские ученые создали алгоритм расчета солености морской воды - РИА Новости, 25.03.2024

Российские ученые создали алгоритм расчета солености морской воды

Российские ученые из двух лабораторий координационного центра "Плавучий университет" Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новый алгоритм РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T08:14

2024-03-25T08:14

2024-03-25T14:11

наука

арктика

россия

александр осадчий

московский физико-технический институт

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

совкомфлот

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российские ученые из двух лабораторий координационного центра "Плавучий университет" Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новый алгоритм расчета солености морской воды по спутниковым данным, что, как ожидается, позволит значительно сэкономить ресурсы при организации грузоперевозок по Северному морскому пути, сообщили РИА Новости в координационном центре. Лед, образующийся и нарастающий из опресненных вод, гораздо прочнее, чем лед из соленых морских вод, что важно учитывать при подготовке и планировании маршрутов морских ледокольных судов. Используя методы машинного обучения, результаты многолетних экспедиционных измерений в морях российской Арктики и новому алгоритму, авторам исследования удалось существенно улучшить точность прогнозов картирования областей формирования прочного пресного льда в Арктике. Отмечается, что эта разработка ученых особенно актуальна для организации ледовых проводок по трассе Северного морского пути, который характеризуется сложными ледовыми условиями, в том числе из-за больших областей, покрытых пресным льдом. "Применение новой технологии позволит значительно сэкономить временные и материальные ресурсы при прокладке и организации ледокольных маршрутов по морям Арктики", - говорится в сообщении. "В зимне-весенний сезон 2023/2024 года силами госкорпорации "Росатом" впервые была организована круглогодичная навигация в восточной части Северного морского пути, что требует более качественного подхода к мониторингу и прогнозу ледовых условий в этой до сих пор недостаточно изученной акватории", – пояснил заведующий лабораторией арктической океанологии Координационного центра "Плавучий университет" МФТИ, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год Александр Осадчиев. Его слова приведены в сообщении. "Росатом" является инфраструктурным оператором Северного морского пути. "В дальнейшем научный коллектив намерен подготовить разработанный алгоритм к реализации в промышленности, заинтересованность в нем уже выразила ПАО "Совкомфлот", крупнейшая судоходная компания России", – сказала директор координационного центра "Плавучий университет" МФТИ Наталья Степанова.

https://ria.ru/20240219/rosatom-1928136714.html

https://ria.ru/20240319/morskie_lilii-1934139186.html

арктика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

арктика, россия, александр осадчий, московский физико-технический институт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", совкомфлот, навигатор абитуриента, университетская наука