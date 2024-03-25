https://ria.ru/20240325/nato-1935699314.html

Решать будет Россия. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО

Решать будет Россия. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО - РИА Новости, 25.03.2024

Решать будет Россия. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО

После поражения в украинском конфликте НАТО не сможет беспрепятственно расширяться, поскольку этого не позволит сделать Россия, заявил бывший разведчик ВС США... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:37

2024-03-25T16:37

2024-03-25T16:37

в мире

россия

грузия

украина

скотт риттер

дмитрий песков

нато

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. После поражения в украинском конфликте НАТО не сможет беспрепятственно расширяться, поскольку этого не позволит сделать Россия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Украину никогда не пустят в НАТО, Грузию тоже. Победа России означает, что она поставит шах и мат политике открытых дверей, которой сейчас придерживается альянс", — отметил эксперт.Он добавил, что неудачный исход конфликта на Украине приведет к большим проблемам для военного блока, который до этого планировал прирастать новыми территориями.В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса не может принести большей безопасности региону.

https://ria.ru/20240324/nato-1935488450.html

https://ria.ru/20240324/rossiya-1935548679.html

россия

грузия

украина

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в мире, россия, грузия, украина, скотт риттер, дмитрий песков, нато, вооруженные силы сша