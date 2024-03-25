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Решать будет Россия. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО - РИА Новости, 25.03.2024
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16:37 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/nato-1935699314.html
Решать будет Россия. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО
Решать будет Россия. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО - РИА Новости, 25.03.2024
Решать будет Россия. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО
После поражения в украинском конфликте НАТО не сможет беспрепятственно расширяться, поскольку этого не позволит сделать Россия, заявил бывший разведчик ВС США... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:37
2024-03-25T16:37
в мире
россия
грузия
украина
скотт риттер
дмитрий песков
нато
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. После поражения в украинском конфликте НАТО не сможет беспрепятственно расширяться, поскольку этого не позволит сделать Россия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Украину никогда не пустят в НАТО, Грузию тоже. Победа России означает, что она поставит шах и мат политике открытых дверей, которой сейчас придерживается альянс", — отметил эксперт.Он добавил, что неудачный исход конфликта на Украине приведет к большим проблемам для военного блока, который до этого планировал прирастать новыми территориями.В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса не может принести большей безопасности региону.
https://ria.ru/20240324/nato-1935488450.html
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в мире, россия, грузия, украина, скотт риттер, дмитрий песков, нато, вооруженные силы сша
В мире, Россия, Грузия, Украина, Скотт Риттер, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы США
Решать будет Россия. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО

Экс-разведчик Риттер: НАТО не сможет беспрепятственно расширяться из-за России

© AP Photo / Armando BabaniОфицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Armando Babani
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. После поражения в украинском конфликте НАТО не сможет беспрепятственно расширяться, поскольку этого не позволит сделать Россия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Украину никогда не пустят в НАТО, Грузию тоже. Победа России означает, что она поставит шах и мат политике открытых дверей, которой сейчас придерживается альянс", — отметил эксперт.
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Он добавил, что неудачный исход конфликта на Украине приведет к большим проблемам для военного блока, который до этого планировал прирастать новыми территориями.
В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса не может принести большей безопасности региону.
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В миреРоссияГрузияУкраинаСкотт РиттерДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы США
 
 
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