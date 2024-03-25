https://ria.ru/20240325/nato-1935580632.html
Лидер левой партии призвал Турцию не умирать за грязные интересы США
Лидер левой партии призвал Турцию не умирать за грязные интересы США - РИА Новости, 25.03.2024
Лидер левой партии призвал Турцию не умирать за грязные интересы США
Лидер турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек призвал правительство страны выйти из НАТО, чтобы не "умирать за грязные интересы" США, по его словам,... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T09:14
2024-03-25T09:14
2024-03-25T10:55
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АНКАРА, 25 мар - РИА Новости. Лидер турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек призвал правительство страны выйти из НАТО, чтобы не "умирать за грязные интересы" США, по его словам, страна вступила в процесс, который войдет в историю. "Давайте выйдем из НАТО, давайте предотвратим войну. Если мы не можем выйти из НАТО при правительстве AK Parti (правящая в Турции Партия справедливости и развития) и этом парламенте, давайте хотя бы выступим с инициативами, чтобы спасти страны НАТО от втягивания в войну под давлением США. Давайте обратимся к молодежи Германии и Франции с призывом: "Хотите ли вы умереть за грязные интересы США?"" - заявил политик РИА Новости. По его словам, Турция вступила в процесс, который войдет в историю. "Ускорился процесс, ведущий к созданию Национального правительства производителей, которое предотвратит угрозу войны и возродит нашу экономику. В лице партии "Родина" мы призываем все национальные силы занять лидирующие позиции, ожидающие нас в Азии, и укрепить нашу солидарность с Россией, чтобы предотвратить войну, защитить нашу энергетическую безопасность, снять оковы с нашей внешней торговли, создать производственную экономику и укрепить нашу безопасность", - сказал политик. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860247179.html
https://ria.ru/20230708/erdogan-1882974165.html
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в мире, россия, догу перинчек, турция, азия
В мире, Россия, Догу Перинчек, Турция, Азия
Лидер левой партии призвал Турцию не умирать за грязные интересы США
Лидер левой партии призвал Турцию выйти из НАТО
АНКАРА, 25 мар - РИА Новости. Лидер турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек призвал правительство страны выйти из НАТО, чтобы не "умирать за грязные интересы" США, по его словам, страна вступила в процесс, который войдет в историю.
«
"Давайте выйдем из НАТО, давайте предотвратим войну. Если мы не можем выйти из НАТО при правительстве AK Parti (правящая в Турции Партия справедливости и развития) и этом парламенте, давайте хотя бы выступим с инициативами, чтобы спасти страны НАТО от втягивания в войну под давлением США. Давайте обратимся к молодежи Германии и Франции с призывом: "Хотите ли вы умереть за грязные интересы США?"" - заявил политик РИА Новости.
По его словам, Турция вступила в процесс, который войдет в историю.
"Ускорился процесс, ведущий к созданию Национального правительства производителей, которое предотвратит угрозу войны и возродит нашу экономику. В лице партии "Родина" мы призываем все национальные силы занять лидирующие позиции, ожидающие нас в Азии, и укрепить нашу солидарность с Россией, чтобы предотвратить войну, защитить нашу энергетическую безопасность, снять оковы с нашей внешней торговли, создать производственную экономику и укрепить нашу безопасность", - сказал политик.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.