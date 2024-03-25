В Сочи двое подростков напали с ножом на мужчину
В Сочи завели дело на двух подростков, напавших с ножом на мужчину
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
СОЧИ, 25 мар – РИА Новости. Двое подростков напали на 40-летнего мужчину с ножом в Центральном районе Сочи, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По предварительным данным следствия, поздним вечером 22 марта подростки, находившиеся около магазина на улице Чебрикова (Завокзальный микрорайон близ центра Сочи), подошли к 40-летнего мужчине и попросили вызвать такси, чтобы добраться домой. Далее подростки последовали с мужчиной в сторону улицы Тоннельная, где 16-летний ударил его кулаком в челюсть, а второй, 17-ти лет, достал из кармана нож и стал угрожать потерпевшему, требуя отдать ему имеющиеся при себе ценности. Похитив из кармана куртки мужчины мобильный телефон и банковскую карту, подростки скрылись.
«
"Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков. Они подозреваются в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч.2 ст.162 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале краевого СК.
Отмечается, что в ближайшее время следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, пока же проводятся следственные мероприятия. Также уточняется, что подозреваемые ранее были признаны виновными в совершении целого ряда хищений "в составе группы лиц по предварительному сговору".
В Салониках толпа молодых людей напала на двух трансгендеров
10 марта, 19:49