https://ria.ru/20240325/napadenie-1935741173.html

В Сочи двое подростков напали с ножом на мужчину

В Сочи двое подростков напали с ножом на мужчину - РИА Новости, 25.03.2024

В Сочи двое подростков напали с ножом на мужчину

Двое подростков напали на 40-летнего мужчину с ножом в Центральном районе Сочи, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T19:13

2024-03-25T19:13

2024-03-25T19:13

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 25 мар – РИА Новости. Двое подростков напали на 40-летнего мужчину с ножом в Центральном районе Сочи, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. По предварительным данным следствия, поздним вечером 22 марта подростки, находившиеся около магазина на улице Чебрикова (Завокзальный микрорайон близ центра Сочи), подошли к 40-летнего мужчине и попросили вызвать такси, чтобы добраться домой. Далее подростки последовали с мужчиной в сторону улицы Тоннельная, где 16-летний ударил его кулаком в челюсть, а второй, 17-ти лет, достал из кармана нож и стал угрожать потерпевшему, требуя отдать ему имеющиеся при себе ценности. Похитив из кармана куртки мужчины мобильный телефон и банковскую карту, подростки скрылись. "Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков. Они подозреваются в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч.2 ст.162 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале краевого СК. Отмечается, что в ближайшее время следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, пока же проводятся следственные мероприятия. Также уточняется, что подозреваемые ранее были признаны виновными в совершении целого ряда хищений "в составе группы лиц по предварительному сговору".

https://ria.ru/20240323/napadenie-1935338720.html

https://ria.ru/20240310/napadenie-1932181908.html

сочи

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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)