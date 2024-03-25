https://ria.ru/20240325/nalichnye-1935700090.html

В ГД поддержали идею об ограничениях на внесение наличных через банкоматы

В ГД поддержали идею об ограничениях на внесение наличных через банкоматы - РИА Новости, 25.03.2024

В ГД поддержали идею об ограничениях на внесение наличных через банкоматы

Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что поддерживает предложение начальника краевого главка МВД ввести ограничения на... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:41

2024-03-25T16:41

2024-03-25T16:41

россия

юрий швыткин

госдума рф

крокус сити холл

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КРАСНОЯРСК, 25 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что поддерживает предложение начальника краевого главка МВД ввести ограничения на внесение наличных через банкоматы и что эту идею можно также рассматривать в контексте борьбы с терроризмом. Глава красноярского главка МВД РФ Александр Речицкий на прошлой неделе на сессии регионального парламента предложил в целях борьбы с телефонными мошенниками ввести лимиты на внесение денежных средств через банкомат. "Поддерживаю предложения касаемо банкоматов и внесения наличных средств. Предложения, которые он озвучил, нужно расширить еще в рамках, возможно, ужесточения миграционной политики, в рамках предупреждения и раскрытия преступлений экстремистской деятельности и, безусловно, с учетом произошедших событий в "Крокус Сити Холле", - сказал Швыткин.Ранее работавший в органах депутат добавил, что полностью поддерживает и другие предложения Речицкого. "Понимаю их необходимость и выйду с соответствующим предложением в профильные комитеты Госдумы", - отметил собеседник агентства. Начальник красноярского МВД в своем выступлении также посетовал на длительные сроки исполнения запросов по предоставлению информации со стороны операторов сотовой связи, банков и администраторов соцсетей и отметил, что получение полицией сведений, относящихся к банковской тайне, поднимет эффективность работы правоохранителей.

https://ria.ru/20230915/nalichnye-1896576850.html

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россия, юрий швыткин, госдума рф, крокус сити холл