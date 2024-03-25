https://ria.ru/20240325/nagrazhdenie-1935645287.html

Львова-Белова наградила школьников, помогавших эвакуироваться из "Крокуса"

Львова-Белова наградила школьников, помогавших эвакуироваться из "Крокуса" - РИА Новости, 25.03.2024

Львова-Белова наградила школьников, помогавших эвакуироваться из "Крокуса"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что вручила благодарственные письма школьникам Исламу Халилову и Артему... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:31

2024-03-25T13:31

2024-03-25T13:31

теракт в "крокус сити холле"

мария львова-белова

крокус сити холл

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что вручила благодарственные письма школьникам Исламу Халилову и Артему Донскову, которые помогли людям эвакуироваться во время теракта в "Крокус сити холле". "Приехала в красногорскую школу, где учатся ребята, которые работали в "Крокус сити холле" гардеробщиками. Как говорят сами мальчики, несмотря на панику и страх, они направляли людей к выходу из здания. Ребята рассказывают об этом скромно, без прикрас: делали, что должны. Слова подтверждает их работодатель. Вручила Исламу и Артему благодарственные письма", - написала она в своем Telegram-канале. Детский омбудсмен также подарила мальчикам ноутбуки и пообщалась с их родителями. "Спасибо семьям ребят, педагогам за то, что воспитали таких отважных парней", - добавила Львова-Белова. Кроме того, она рассказала, что в школе у одной из учащихся в теракте погиб папа. Стрельба и пожар произошли в минувшую пятницу в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал перед концертом ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о 143 жертвах. Пострадали, по данным МЧС, 152 человека. 24 марта было объявлено в России днем общенационального траура. Всего по этому делу задержаны 11 человек, и силовики, по словам Путина, работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/krysha-1935522821.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария львова-белова, крокус сити холл