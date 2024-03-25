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Львова-Белова наградила школьников, помогавших эвакуироваться из "Крокуса" - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:31 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/nagrazhdenie-1935645287.html
Львова-Белова наградила школьников, помогавших эвакуироваться из "Крокуса"
Львова-Белова наградила школьников, помогавших эвакуироваться из "Крокуса" - РИА Новости, 25.03.2024
Львова-Белова наградила школьников, помогавших эвакуироваться из "Крокуса"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что вручила благодарственные письма школьникам Исламу Халилову и Артему... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:31
2024-03-25T13:31
теракт в "крокус сити холле"
мария львова-белова
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935644362_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bc04e58b31da1bb366f6000499e0a363.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что вручила благодарственные письма школьникам Исламу Халилову и Артему Донскову, которые помогли людям эвакуироваться во время теракта в "Крокус сити холле". "Приехала в красногорскую школу, где учатся ребята, которые работали в "Крокус сити холле" гардеробщиками. Как говорят сами мальчики, несмотря на панику и страх, они направляли людей к выходу из здания. Ребята рассказывают об этом скромно, без прикрас: делали, что должны. Слова подтверждает их работодатель. Вручила Исламу и Артему благодарственные письма", - написала она в своем Telegram-канале. Детский омбудсмен также подарила мальчикам ноутбуки и пообщалась с их родителями. "Спасибо семьям ребят, педагогам за то, что воспитали таких отважных парней", - добавила Львова-Белова. Кроме того, она рассказала, что в школе у одной из учащихся в теракте погиб папа. Стрельба и пожар произошли в минувшую пятницу в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал перед концертом ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о 143 жертвах. Пострадали, по данным МЧС, 152 человека. 24 марта было объявлено в России днем общенационального траура. Всего по этому делу задержаны 11 человек, и силовики, по словам Путина, работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240324/krysha-1935522821.html
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мария львова-белова, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Мария Львова-Белова, Крокус Сити Холл
Львова-Белова наградила школьников, помогавших эвакуироваться из "Крокуса"

Львова-Белова наградила двух школьников, помогавших эвакуироваться из "Крокуса"

© Фото : Мария Львова-Белова/TelegramШкольники Ислам Халилов и Артем Донсков, которые помогли людям эвакуироваться во время теракта в "Крокус сити холле" во время награждения
Школьники Ислам Халилов и Артем Донсков, которые помогли людям эвакуироваться во время теракта в Крокус сити холле во время награждения - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Мария Львова-Белова/Telegram
Школьники Ислам Халилов и Артем Донсков, которые помогли людям эвакуироваться во время теракта в "Крокус сити холле" во время награждения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что вручила благодарственные письма школьникам Исламу Халилову и Артему Донскову, которые помогли людям эвакуироваться во время теракта в "Крокус сити холле".
"Приехала в красногорскую школу, где учатся ребята, которые работали в "Крокус сити холле" гардеробщиками. Как говорят сами мальчики, несмотря на панику и страх, они направляли людей к выходу из здания. Ребята рассказывают об этом скромно, без прикрас: делали, что должны. Слова подтверждает их работодатель. Вручила Исламу и Артему благодарственные письма", - написала она в своем Telegram-канале.
© Фото : Мария Львова-Белова/TelegramУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время награждения школьника Артема Донскова, который помог людям эвакуироваться во время теракта в "Крокус сити холле" школьников
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время награждения школьника Артема Донскова, который помог людям эвакуироваться во время теракта в Крокус сити холле школьников
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время награждения школьника Артема Донскова, который помог людям эвакуироваться во время теракта в "Крокус сити холле" школьников
© Фото : Мария Львова-Белова/Telegram
1 из 2
© Фото : Мария Львова-Белова/TelegramУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время награждения школьника Ислама Халилова, который помог людям эвакуироваться во время теракта в "Крокус сити холле" школьников
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время награждения школьника Ислама Халилова, который помог людям эвакуироваться во время теракта в Крокус сити холле школьников
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время награждения школьника Ислама Халилова, который помог людям эвакуироваться во время теракта в "Крокус сити холле" школьников
© Фото : Мария Львова-Белова/Telegram
2 из 2
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время награждения школьника Артема Донскова, который помог людям эвакуироваться во время теракта в "Крокус сити холле" школьников
© Фото : Мария Львова-Белова/Telegram
1 из 2
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время награждения школьника Ислама Халилова, который помог людям эвакуироваться во время теракта в "Крокус сити холле" школьников
© Фото : Мария Львова-Белова/Telegram
2 из 2
Детский омбудсмен также подарила мальчикам ноутбуки и пообщалась с их родителями. "Спасибо семьям ребят, педагогам за то, что воспитали таких отважных парней", - добавила Львова-Белова.
Кроме того, она рассказала, что в школе у одной из учащихся в теракте погиб папа.
Стрельба и пожар произошли в минувшую пятницу в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал перед концертом ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Последствия теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Эмин Агаларов раскрыл подробности пожара в "Крокус Сити Холле"
24 марта, 20:11
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о 143 жертвах. Пострадали, по данным МЧС, 152 человека. 24 марта было объявлено в России днем общенационального траура.
Всего по этому делу задержаны 11 человек, и силовики, по словам Путина, работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Акции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 16
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

Люди у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

Люди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 16
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

Девушка кладет мягкие игрушки к стихийному мемориалу в Комсомольском парке в Севастополе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 16
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

Проекция Летят журавли на здании Crocus City Hall в память о жертвах теракта

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
5 из 16
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

Цветы на улице Баумана в Казани во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 16
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу возле памятника героям обороны Красного Царицына в Волгограде в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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7 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский возлагают цветы на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 16
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

Женщина у стихийного мемориала возле российского консульства в Тирасполе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

© РИА Новости / Артем Кулекин
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9 из 16
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

Женщина с девочками у стихийного мемориала на Красной площади в Красноярске в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 16
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

В Мариуполе на площади Ленина появился импровизированный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 16
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

Акция памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

© Sputnik / Виктор Толочко
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12 из 16
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

Молодые люди возлагают цветы к стихийному мемориалу на площади Ленина в Симферополе во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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13 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

Женщина у стелы Владивосток - город воинской славы во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 16
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

Цветы и игрушки на стихийном мемориале на площади имени Ленина в Новосибирске во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 16
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

Люди зажигают свечи памяти в Донецке в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
16 из 16

Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур в России из-за теракта, произошедшего вечером в пятницу в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 16

"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - заявил президент.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 16

В воскресенье по всей России были приспущены флаги в память о погибших.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 16

К стихийным мемориалам несли цветы, свечи и мягкие игрушки.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 16

На здании "Крокус Сити Холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
5 из 16

Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 16

Организаторы акции предложили сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
7 из 16

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на стрелке Васильевского острова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 16

К зданию "Крокус Сити Холла" пришли музыканты группы "Пикник". За несколько минут до начала их концерта и произошел теракт.

© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
9 из 16

К акции "Журавли" присоединились многие регионы. На главных экранах запустили изображение белых птиц в память о погибших во время теракта.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 16

Жители Донецка зажгли более тысячи свечей, выложив из них надпись "ДНР. Скорбим. 22.03.24" и журавля, символизирующего бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 16

Также по всей стране прошли акции "Свеча памяти". Участники зажигали свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
12 из 16

Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
13 из 16

Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 16

В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 16

За рубежом также почтили память погибших. Участники акций возлагали цветы к посольствам и консульствам России в знак солидарности с российским народом.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Мария Львова-БеловаКрокус Сити Холл
 
 
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