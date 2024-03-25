https://ria.ru/20240325/nagrada-1935671382.html

ОП наградит тех, кто выводил людей из "Крокуса"

ОП наградит тех, кто выводил людей из "Крокуса" - РИА Новости, 25.03.2024

ОП наградит тех, кто выводил людей из "Крокуса"

Общественная палата наградит тех, кто проявил героизм и мужество, выводя людей во время теракта из "Крокус сити холла" в Красногорске, сейчас ОП РФ собирает... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:12

2024-03-25T15:12

2024-03-25T15:12

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Общественная палата наградит тех, кто проявил героизм и мужество, выводя людей во время теракта из "Крокус сити холла" в Красногорске, сейчас ОП РФ собирает данные о героях, сообщает пресс-служба ОП РФ. "Общественная палата РФ собирает данные о людях, которое проявили героизм и мужество во время теракта в "Крокус сити холле" — сотрудниках комплекса, охранниках, зрителях, случайных прохожих, взрослых и детях. При звонке просим сообщить имя и контактные данные гражданина, а также рассказать о его героическом поступке ... За проявленное мужество, смелость и силу духа эти люди будут отмечены наградами Общественной палаты", - говорится в сообщении. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240324/osanushkov-1935451327.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество