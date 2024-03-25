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В Москве появятся новые указатели, которые ведут к объектам культуры - РИА Новости, 25.03.2024
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07:35 25.03.2024
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В Москве появятся новые указатели, которые ведут к объектам культуры
В Москве появятся новые указатели, которые ведут к объектам культуры - РИА Новости, 25.03.2024
В Москве появятся новые указатели, которые ведут к объектам культуры
Новые указатели, которые ведут к объектам культуры, появятся в сети пешеходной навигации в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T07:35
2024-03-25T07:35
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Новые указатели, которые ведут к объектам культуры, появятся в сети пешеходной навигации в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В сети пешеходной навигации столицы появятся новые указатели, которые приведут москвичей и гостей столицы к объектам, связанным с выдающимися деятелями русской культуры. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в общей сложности в столице появятся 27 новых навигационных табличек. Они представляют собой указатели, на сине-белом поле которых размещена информация о достопримечательностях и QR-код. Он дает ссылку, перейдя по которой можно узнать подробности о памятниках и людях, в честь которых они установлены. "Так, новые навигационные таблички приведут к памятникам Александру Пушкину и его музе Наталье Гончаровой на Арбате, Федору Достоевскому на Воздвиженке, Льву Толстому на Поварской улице и в сквере Девичьего поля, а также Антону Чехову в Камергерском переулке. Кроме того, новые указатели направят к памятникам Булату Окуджаве на Арбате и Владимиру Высоцкому в Нарышкинском сквере и на Земляном Валу", - добавляется в сообщении.
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москва, александр пушкин, федор достоевский, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Александр Пушкин, Федор Достоевский, Общество, Городское хозяйство Москвы
В Москве появятся новые указатели, которые ведут к объектам культуры

В сети навигации в Москве появятся указатели, которые ведут к объектам культуры

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Новые указатели, которые ведут к объектам культуры, появятся в сети пешеходной навигации в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«
"В сети пешеходной навигации столицы появятся новые указатели, которые приведут москвичей и гостей столицы к объектам, связанным с выдающимися деятелями русской культуры. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в общей сложности в столице появятся 27 новых навигационных табличек. Они представляют собой указатели, на сине-белом поле которых размещена информация о достопримечательностях и QR-код. Он дает ссылку, перейдя по которой можно узнать подробности о памятниках и людях, в честь которых они установлены.
"Так, новые навигационные таблички приведут к памятникам Александру Пушкину и его музе Наталье Гончаровой на Арбате, Федору Достоевскому на Воздвиженке, Льву Толстому на Поварской улице и в сквере Девичьего поля, а также Антону Чехову в Камергерском переулке. Кроме того, новые указатели направят к памятникам Булату Окуджаве на Арбате и Владимиру Высоцкому в Нарышкинском сквере и на Земляном Валу", - добавляется в сообщении.
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