https://ria.ru/20240325/moskalkova-1935605901.html

Москалькова возложила цветы к мемориалу у "Крокуса"

Москалькова возложила цветы к мемориалу у "Крокуса" - РИА Новости, 25.03.2024

Москалькова возложила цветы к мемориалу у "Крокуса"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала произошедшее в "Крокус сити холле" кровавым, бесчеловечным терактом, отметив, что... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:17

2024-03-25T11:17

2024-03-25T11:31

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

татьяна москалькова

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935604458_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2221995ac0d4dfd64aa81fef69769d9b.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала произошедшее в "Крокус сити холле" кровавым, бесчеловечным терактом, отметив, что общество консолидировано как никогда.Москалькова прибыла в понедельник в стихийному мемориалу, организованному около здания "Крокус сити холла", и возложила цветы с сотрудниками своего аппарата."Мы желаем всем, кто сегодня жив, скорейшего выздоровления. Мы сегодня консолидированы как никогда. Каждое трагическое событие сплачивает общество, но я не помню на своей памяти, чтобы такой поток людей, такое огромное количество телеграмм с соболезнованиями, которые мы получили от зарубежных уполномоченных по правам человека", - сказала Москалькова журналистам около здания "Крокус сити холла", отметив, что произошедшее "кровавый, бесчеловечный теракт и чудовищное событие".Омбудсмен сообщила, что развернута круглосуточная горячая линия. "В нашем чате уполномоченных по правам человека в субъектах РФ есть информация о каждом из других регионов страны, чтобы мы могли подключиться к помощи и поддержке", - сказала она.Уполномоченный по правам человека выразила слова благодарности медикам, МЧС, спецслужбам, которые спасали людей в "Крокус сите холле"."Сегодня то время, когда каждый из нас должен осмыслить происходящее и понять, что в это время нет несопричастных к специальной военной операции, что сегодня наступило совсем другое время для каждого из нас – гражданского, военного. Каждый должен понимать, что время расслабления прошло", - отметила Москалькова.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Москалькова возлагает цветы к мемориалу у "Крокуса" Москалькова с сотрудниками своего аппарата возложила цветы к мемориалу у "Крокуса". Омбудсмен назвала произошедшее кровавым и бесчеловечным терактом. 2024-03-25T11:17 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, татьяна москалькова, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество