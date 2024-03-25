Москалькова возложила цветы к мемориалу у "Крокуса"

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала произошедшее в "Крокус сити холле" кровавым, бесчеловечным терактом, отметив, что общество консолидировано как никогда.Москалькова прибыла в понедельник в стихийному мемориалу, организованному около здания "Крокус сити холла", и возложила цветы с сотрудниками своего аппарата."Мы желаем всем, кто сегодня жив, скорейшего выздоровления. Мы сегодня консолидированы как никогда. Каждое трагическое событие сплачивает общество, но я не помню на своей памяти, чтобы такой поток людей, такое огромное количество телеграмм с соболезнованиями, которые мы получили от зарубежных уполномоченных по правам человека", - сказала Москалькова журналистам около здания "Крокус сити холла", отметив, что произошедшее "кровавый, бесчеловечный теракт и чудовищное событие".Омбудсмен сообщила, что развернута круглосуточная горячая линия. "В нашем чате уполномоченных по правам человека в субъектах РФ есть информация о каждом из других регионов страны, чтобы мы могли подключиться к помощи и поддержке", - сказала она.Уполномоченный по правам человека выразила слова благодарности медикам, МЧС, спецслужбам, которые спасали людей в "Крокус сите холле"."Сегодня то время, когда каждый из нас должен осмыслить происходящее и понять, что в это время нет несопричастных к специальной военной операции, что сегодня наступило совсем другое время для каждого из нас – гражданского, военного. Каждый должен понимать, что время расслабления прошло", - отметила Москалькова.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Москалькова возлагает цветы к мемориалу у "Крокуса"
Москалькова с сотрудниками своего аппарата возложила цветы к мемориалу у "Крокуса". Омбудсмен назвала произошедшее кровавым и бесчеловечным терактом.
россия, украина, татьяна москалькова, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Москалькова возложила цветы к мемориалу у "Крокуса"
Москалькова с сотрудниками аппарата возложила цветы к мемориалу у "Крокуса"
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала произошедшее в "Крокус сити холле" кровавым, бесчеловечным терактом, отметив, что общество консолидировано как никогда.
Москалькова прибыла в понедельник в стихийному мемориалу, организованному около здания "Крокус сити холла", и возложила цветы с сотрудниками своего аппарата.
"Мы желаем всем, кто сегодня жив, скорейшего выздоровления. Мы сегодня консолидированы как никогда. Каждое трагическое событие сплачивает общество, но я не помню на своей памяти, чтобы такой поток людей, такое огромное количество телеграмм с соболезнованиями, которые мы получили от зарубежных уполномоченных по правам человека", - сказала Москалькова журналистам около здания "Крокус сити холла", отметив, что произошедшее "кровавый, бесчеловечный теракт и чудовищное событие".
Омбудсмен сообщила, что развернута круглосуточная горячая линия. "В нашем чате уполномоченных по правам человека в субъектах РФ есть информация о каждом из других регионов страны, чтобы мы могли подключиться к помощи и поддержке", - сказала она.
Уполномоченный по правам человека выразила слова благодарности медикам, МЧС, спецслужбам, которые спасали людей в "Крокус сите холле".
"Сегодня то время, когда каждый из нас должен осмыслить происходящее и понять, что в это время нет несопричастных к специальной военной операции, что сегодня наступило совсем другое время для каждого из нас – гражданского, военного. Каждый должен понимать, что время расслабления прошло", - отметила Москалькова.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент РоссииВладимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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