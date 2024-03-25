https://ria.ru/20240325/mobilizatsiya-1935650702.html

Жители города в Закарпатье вышли на митинг против методов мобилизации

Жители города в Закарпатье вышли на митинг против методов мобилизации - РИА Новости, 25.03.2024

Жители города в Закарпатье вышли на митинг против методов мобилизации

Жители города Мукачево на западе Украины вышли на акцию против массовой мобилизации в регионе, митингующие перекрывают дороги на пешеходных переходах, требуют... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:54

2024-03-25T13:54

2024-03-25T14:15

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закарпатская область

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Жители города Мукачево на западе Украины вышли на акцию против массовой мобилизации в регионе, митингующие перекрывают дороги на пешеходных переходах, требуют от властей не применять "бандитских методов мобилизации", сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В Закарпатье люди перекрыли дороги в районе Мукачево из-за массовой мобилизации в регионе. Они перекрывают дороги на пешеходных переходах, чтобы не было повода наказать за нарушения ПДД", - говорится в сообщении издания. На опубликованных изданием видео можно заметить, как полицейские пытаются разогнать митингующих, среди которых только женщины. Они вступают с ними в перепалку. По данным издания, организаторы акции в течение недели распространяли в интернете анонс мероприятия и призывали выйти тех, кого не могут мобилизовать - женщин, людей старше 60 лет и многодетных. "Такие террористические, бандитские методы мобилизации, когда (силовики) в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц - это недопустимо, поскольку это нарушение всех прав и свобод человека, которые приводят к недоверию власти и главнокомандующему. А в свою очередь это приведет к бунтам внутри государства", - приводит слова организаторов издание. Как утверждается, митингующие требуют, чтобы повестки вручали "только цивилизованным и законным методом". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935595607.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, мукачево, вооруженные силы украины, закарпатская область