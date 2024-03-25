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В Москве перекрыли движение машин по внешней стороне МКАД - РИА Новости, 25.03.2024
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10:00 25.03.2024 (обновлено: 10:01 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/mkad-1935586811.html
В Москве перекрыли движение машин по внешней стороне МКАД
В Москве перекрыли движение машин по внешней стороне МКАД - РИА Новости, 25.03.2024
В Москве перекрыли движение машин по внешней стороне МКАД
Движение машин по внешней стороне Московской кольцевой автодороги перекрыто из-за возгорания грузовика, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T10:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Движение машин по внешней стороне Московской кольцевой автодороги перекрыто из-за возгорания грузовика, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале ведомства. &quot;Движение транспорта полностью перекрыто по внешней стороне Московской кольцевой автодороги из-за возгорания грузового автомобиля в районе 44-45 километров МКАД&quot;, - говорится сообщении ведомства.В ГИБДД отметили, что на месте происшествия полицейские осуществляют регулировочно-распорядительные действия, чтобы отвести машины на соседние улицы.
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происшествия, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ
В Москве перекрыли движение машин по внешней стороне МКАД

Движение машин перекрыто по внешней стороне МКАД из-за возгорания грузовика

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Движение машин по внешней стороне Московской кольцевой автодороги перекрыто из-за возгорания грузовика, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале ведомства.
«

"Движение транспорта полностью перекрыто по внешней стороне Московской кольцевой автодороги из-за возгорания грузового автомобиля в районе 44-45 километров МКАД", - говорится сообщении ведомства.

В ГИБДД отметили, что на месте происшествия полицейские осуществляют регулировочно-распорядительные действия, чтобы отвести машины на соседние улицы.
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