https://ria.ru/20240325/mishustin-1935682287.html

Мишустин поблагодарил депутатов за эффективное взаимодействие

Мишустин поблагодарил депутатов за эффективное взаимодействие - РИА Новости, 25.03.2024

Мишустин поблагодарил депутатов за эффективное взаимодействие

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ поблагодарил депутатов за эффективное взаимодействие с кабмином по самому широкому кругу тем. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:34

2024-03-25T15:34

2024-03-25T18:21

политика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ поблагодарил депутатов за эффективное взаимодействие с кабмином по самому широкому кругу тем. Мишустин начал серию встреч с депутатами думских фракций в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина. Он отметил важность этого формата, так как представленные идеи и предложения позволяют последовательно и системно повышать качество принимаемых решений. "Хотел бы поблагодарить вас за эффективное взаимодействие, причем по самому широкому кругу тем", - сказал Мишустин. Он напомнил, что о важности сохранения конструктивного подхода в вопросах развития России недавно говорил президент. "Так, я считаю, выстроено наше взаимодействие между правительством и Думой в самых разных форматах: это и заседания профильных комитетов, и рабочих групп по наиболее значимым вопросам, и парламентские слушания по отраслевым направлениям, правительственные часы с участием представителей министерств и ведомств, включая и моих заместителей", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20240320/zyuganov-1934457467.html

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политика, россия, михаил мишустин