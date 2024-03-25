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Мишустин поблагодарил депутатов за эффективное взаимодействие - РИА Новости, 25.03.2024
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15:34 25.03.2024 (обновлено: 18:21 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/mishustin-1935682287.html
Мишустин поблагодарил депутатов за эффективное взаимодействие
Мишустин поблагодарил депутатов за эффективное взаимодействие - РИА Новости, 25.03.2024
Мишустин поблагодарил депутатов за эффективное взаимодействие
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ поблагодарил депутатов за эффективное взаимодействие с кабмином по самому широкому кругу тем. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:34
2024-03-25T18:21
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ поблагодарил депутатов за эффективное взаимодействие с кабмином по самому широкому кругу тем. Мишустин начал серию встреч с депутатами думских фракций в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина. Он отметил важность этого формата, так как представленные идеи и предложения позволяют последовательно и системно повышать качество принимаемых решений. "Хотел бы поблагодарить вас за эффективное взаимодействие, причем по самому широкому кругу тем", - сказал Мишустин. Он напомнил, что о важности сохранения конструктивного подхода в вопросах развития России недавно говорил президент. "Так, я считаю, выстроено наше взаимодействие между правительством и Думой в самых разных форматах: это и заседания профильных комитетов, и рабочих групп по наиболее значимым вопросам, и парламентские слушания по отраслевым направлениям, правительственные часы с участием представителей министерств и ведомств, включая и моих заместителей", - отметил Мишустин.
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политика, россия, михаил мишустин
Политика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поблагодарил депутатов за эффективное взаимодействие

Мишустин поблагодарил депутатов за эффективное взаимодействие с правительством

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с представителями фракции КПРФ в Государственной Думе РФ. 25 марта 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с представителями фракции КПРФ в Государственной Думе РФ. 25 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с представителями фракции КПРФ в Государственной Думе РФ. 25 марта 2024
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ поблагодарил депутатов за эффективное взаимодействие с кабмином по самому широкому кругу тем.
Мишустин начал серию встреч с депутатами думских фракций в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина. Он отметил важность этого формата, так как представленные идеи и предложения позволяют последовательно и системно повышать качество принимаемых решений.
«
"Хотел бы поблагодарить вас за эффективное взаимодействие, причем по самому широкому кругу тем", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что о важности сохранения конструктивного подхода в вопросах развития России недавно говорил президент.
"Так, я считаю, выстроено наше взаимодействие между правительством и Думой в самых разных форматах: это и заседания профильных комитетов, и рабочих групп по наиболее значимым вопросам, и парламентские слушания по отраслевым направлениям, правительственные часы с участием представителей министерств и ведомств, включая и моих заместителей", - отметил Мишустин.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Зюганов рассказал, о чем говорил с Путиным на личной встрече
20 марта, 13:47
 
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