Мишустин поблагодарил всех, кто помогал после теракта в "Крокусе"

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил врачей, спасателей, пожарных, правоохранителей и всех неравнодушных, кто помогал людям после теракта в подмосковном "Крокус сити холл". Премьер в понедельник проводит первые консультации с депутатами Госдумы в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина – состоятся его встречи с руководством и представителями фракций КПРФ и ЛДПР. Встречу с депутатами КПРФ он начал с минуты молчания в память о погибших во время теракта в "Крокусе". "Особо хочу поблагодарить врачей, спасателей и сотрудников органов внутренних дел, которые оперативно по горячим следам задержали причастных к этой трагедии преступников, и, конечно, всех неравнодушных людей - настоящих героев, которые, несмотря на смертельную опасность выводили людей, защищали от террористов тех, кто был рядом", - сказал Мишустин в ходе встречи. Он поблагодарил и тех, кто после теракта пришел в донорские пункты и сдал кровь для пострадавших. Глава кабмина подчеркнул, что мужество и стойкость всех этих людей - "лучшее доказательство того, что у нас нет чужого горя". "Убежден, что никаким террористам не удастся запугать страну, в которой живут такие люди. И наша прямая обязанность - сделать все возможное для их благополучия, для развития России", - заявил Мишустин. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
россия, украина, михаил мишустин, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Мишустин поблагодарил всех, кто помогал после теракта в "Крокусе"
Мишустин поблагодарил врачей и спасателей, которые помогали после теракта
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, члены правительства РФ и представители фракции КПРФ в Государственной Думе РФ во время минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". 25 марта 2024
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил врачей, спасателей, пожарных, правоохранителей и всех неравнодушных, кто помогал людям после теракта в подмосковном "Крокус сити холл".
Премьер в понедельник проводит первые консультации с депутатами Госдумы в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина – состоятся его встречи с руководством и представителями фракций КПРФ и ЛДПР. Встречу с депутатами КПРФ он начал с минуты молчания в память о погибших во время теракта в "Крокусе".
"Особо хочу поблагодарить врачей, спасателей и сотрудников органов внутренних дел, которые оперативно по горячим следам задержали причастных к этой трагедии преступников, и, конечно, всех неравнодушных людей - настоящих героев, которые, несмотря на смертельную опасность выводили людей, защищали от террористов тех, кто был рядом", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Он поблагодарил и тех, кто после теракта пришел в донорские пункты и сдал кровь для пострадавших. Глава кабмина подчеркнул, что мужество и стойкость всех этих людей - "лучшее доказательство того, что у нас нет чужого горя".
"Убежден, что никаким террористам не удастся запугать страну, в которой живут такие люди. И наша прямая обязанность - сделать все возможное для их благополучия, для развития России", - заявил Мишустин.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент РоссииВладимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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