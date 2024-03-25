https://ria.ru/20240325/mishustin-1935601029.html

Мишустин поздравил работников культуры с праздником

Мишустин поздравил работников культуры с праздником - РИА Новости, 25.03.2024

Мишустин поздравил работников культуры с праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской культуры с профессиональным праздником, отметив, что они приумножают богатые традиции... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T10:50

2024-03-25T10:50

2024-03-25T10:50

культура

россия

михаил мишустин

культура

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской культуры с профессиональным праздником, отметив, что они приумножают богатые традиции отечественной культуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года. Впервые он отмечался в 2008 году. "Уважаемые друзья! Искренне поздравляю с профессиональным праздником представителей творческих профессий. Всех, кто приумножает богатые традиции отечественной культуры. Лев Николаевич Толстой писал: "Искусство есть одно из средств единения людей". Действительно, благодаря вашему таланту и мастерству мир становится лучше. Вы умеете создавать и хранить прекрасное, наполняете жизнь яркими впечатлениями, чувствами, гармонией", - говорится в телеграмме. Мишустин добавил, что сфера культуры – всегда в центре внимания правительства. "Сегодня во всех регионах страны обновляются театры, музеи, кинозалы, филармонии, библиотеки. В малых городах и посёлках открываются центры культурного развития. "Пушкинская карта" даёт возможность молодёжи чаще посещать выставки, спектакли, концерты. Необходимая помощь оказывается и творческим коллективам", - добавляется в телеграмме. В заключение премьер-министр поблагодарил работников культуры за преданность своему призванию, а также пожелал им вдохновения, новых успехов, здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, культура