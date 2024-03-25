https://ria.ru/20240325/mishustin-1935601029.html
Мишустин поздравил работников культуры с праздником
Мишустин поздравил работников культуры с праздником - РИА Новости, 25.03.2024
Мишустин поздравил работников культуры с праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской культуры с профессиональным праздником, отметив, что они приумножают богатые традиции... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T10:50
2024-03-25T10:50
2024-03-25T10:50
культура
россия
михаил мишустин
культура
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской культуры с профессиональным праздником, отметив, что они приумножают богатые традиции отечественной культуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года. Впервые он отмечался в 2008 году. "Уважаемые друзья! Искренне поздравляю с профессиональным праздником представителей творческих профессий. Всех, кто приумножает богатые традиции отечественной культуры. Лев Николаевич Толстой писал: "Искусство есть одно из средств единения людей". Действительно, благодаря вашему таланту и мастерству мир становится лучше. Вы умеете создавать и хранить прекрасное, наполняете жизнь яркими впечатлениями, чувствами, гармонией", - говорится в телеграмме. Мишустин добавил, что сфера культуры – всегда в центре внимания правительства. "Сегодня во всех регионах страны обновляются театры, музеи, кинозалы, филармонии, библиотеки. В малых городах и посёлках открываются центры культурного развития. "Пушкинская карта" даёт возможность молодёжи чаще посещать выставки, спектакли, концерты. Необходимая помощь оказывается и творческим коллективам", - добавляется в телеграмме. В заключение премьер-министр поблагодарил работников культуры за преданность своему призванию, а также пожелал им вдохновения, новых успехов, здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html
https://ria.ru/20240322/premiya-1934947075.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, михаил мишустин, культура
Культура, Россия, Михаил Мишустин, Культура
Мишустин поздравил работников культуры с праздником
Мишустин: работники культуры приумножают богатые традиции отечественной культуры
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской культуры с профессиональным праздником, отметив, что они приумножают богатые традиции отечественной культуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года. Впервые он отмечался в 2008 году.
"Уважаемые друзья! Искренне поздравляю с профессиональным праздником представителей творческих профессий. Всех, кто приумножает богатые традиции отечественной культуры. Лев Николаевич Толстой писал: "Искусство есть одно из средств единения людей". Действительно, благодаря вашему таланту и мастерству мир становится лучше. Вы умеете создавать и хранить прекрасное, наполняете жизнь яркими впечатлениями, чувствами, гармонией", - говорится в телеграмме.
Мишустин добавил, что сфера культуры – всегда в центре внимания правительства.
"Сегодня во всех регионах страны обновляются театры, музеи, кинозалы, филармонии, библиотеки. В малых городах и посёлках открываются центры культурного развития. "Пушкинская карта" даёт возможность молодёжи чаще посещать выставки, спектакли, концерты. Необходимая помощь оказывается и творческим коллективам", - добавляется в телеграмме.
В заключение премьер-министр поблагодарил работников культуры за преданность своему призванию, а также пожелал им вдохновения, новых успехов, здоровья и благополучия.