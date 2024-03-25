https://ria.ru/20240325/migranty-1935586253.html

Правительство может ужесточить контроль за мигрантами, сообщил источник

Правительство может ужесточить контроль за мигрантами, сообщил источник - РИА Новости, 25.03.2024

Правительство может ужесточить контроль за мигрантами, сообщил источник

Работа по повышению контроля за притоком мигрантов по линии правительственных структур может ускориться после теракта в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T09:56

2024-03-25T09:56

2024-03-25T10:00

россия

теракт в "крокус сити холле"

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Работа по повышению контроля за притоком мигрантов по линии правительственных структур может ускориться после теракта в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости источник в МИД РФ."Приток мигрантов отдельная от терроризма тема, она системно рассматривается по линии правительственных структур в течение последних лет. Речь идёт о придании большей организованности в процесс, повышении контроля за соблюдением приезжими нашего миграционного законодательства. Видимо, трагедия в "Крокусе" повлияет на эту работу в целях ее ускорения", - сообщили агентству.Ранее Басманный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых по делу о теракте в "Крокус сити холле". Все они граждане Таджикистана.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/arest-1935558741.html

https://ria.ru/20240325/nagrazhdenie-1935570727.html

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество