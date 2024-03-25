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Правительство может ужесточить контроль за мигрантами, сообщил источник - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
09:56 25.03.2024 (обновлено: 10:00 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/migranty-1935586253.html
Правительство может ужесточить контроль за мигрантами, сообщил источник
Правительство может ужесточить контроль за мигрантами, сообщил источник - РИА Новости, 25.03.2024
Правительство может ужесточить контроль за мигрантами, сообщил источник
Работа по повышению контроля за притоком мигрантов по линии правительственных структур может ускориться после теракта в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T09:56
2024-03-25T10:00
россия
теракт в "крокус сити холле"
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Работа по повышению контроля за притоком мигрантов по линии правительственных структур может ускориться после теракта в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости источник в МИД РФ."Приток мигрантов отдельная от терроризма тема, она системно рассматривается по линии правительственных структур в течение последних лет. Речь идёт о придании большей организованности в процесс, повышении контроля за соблюдением приезжими нашего миграционного законодательства. Видимо, трагедия в "Крокусе" повлияет на эту работу в целях ее ускорения", - сообщили агентству.Ранее Басманный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых по делу о теракте в "Крокус сити холле". Все они граждане Таджикистана.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/arest-1935558741.html
https://ria.ru/20240325/nagrazhdenie-1935570727.html
https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html
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россия, общество
Россия, Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество
Правительство может ужесточить контроль за мигрантами, сообщил источник

Источник: в России могут ужесточить контроль за притоком мигрантов после теракта

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Работа по повышению контроля за притоком мигрантов по линии правительственных структур может ускориться после теракта в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.
"Приток мигрантов отдельная от терроризма тема, она системно рассматривается по линии правительственных структур в течение последних лет. Речь идёт о придании большей организованности в процесс, повышении контроля за соблюдением приезжими нашего миграционного законодательства. Видимо, трагедия в "Крокусе" повлияет на эту работу в целях ее ускорения", - сообщили агентству.
Четвертый фигурант дела о теракте в Крокусе Мухаммадсобир Файзов в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Четвертого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" арестовали до 22 мая
Вчера, 01:13
Ранее Басманный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых по делу о теракте в "Крокус сити холле". Все они граждане Таджикистана.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
На месте задержания подозреваемых в нападении на Крокус в Брянской области
Участникам задержания устроивших теракт в "Крокусе" вручили награды
Вчера, 07:06
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Запад снова просчитался и недооценил Россию
Вчера, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияОбщество
 
 
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