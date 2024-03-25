Рейтинг@Mail.ru
Белорусские пограничники нашли избитого мигранта у границы с Латвией - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/migrant-1935717367.html
Белорусские пограничники нашли избитого мигранта у границы с Латвией
Белорусские пограничники нашли избитого мигранта у границы с Латвией - РИА Новости, 25.03.2024
Белорусские пограничники нашли избитого мигранта у границы с Латвией
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в понедельник, что белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у границы с Латвией, мужчина госпитализирован. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:01
2024-03-25T18:01
в мире
латвия
белоруссия
польша
александр вольфович
евросоюз
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935720598_0:63:314:240_1920x0_80_0_0_7824859b4a8cffff9208a4e02f7d5a6a.jpg
МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в понедельник, что белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у границы с Латвией, мужчина госпитализирован. "В субботу, 23 марта, на границе с Латвией белорусские пограничники обнаружили избитого мужчину африканской внешности около калитки (в пограничном заграждении - ред.) для животных. Иностранец рассказал, что люди в военной форме на латвийской территории его избили. У беженца была повреждена нога, а на теле множественные гематомы. Он не мог самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранкомитета. Отмечается, что военнослужащие незамедлительно вызвали медиков и оказали первую помощь. Иностранный гражданин был доставлен в Браславскую центральную районную больницу. Для установления обстоятельств произошедшего на месте работала следственно-оперативная группа. В свою очередь пресс-служба Следственного комитета республики сообщила, что "в ходе допроса 26-летний гражданин Республики Конго рассказал следователю о том, что на территории Латвии он подвергся жестокому избиению со стороны людей в форме". "Ему наносили удары руками и ногами, а также использовали электрошокер. Вместо помощи, еды и воды, представители латвийской стороны отвезли иностранца на границу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК. Там отмечается, что мобильный телефон мужчины разбили, а его, открыв калитку, вытолкали на территорию Белоруссии. В настоящее время благодаря оказанной медицинской помощи жизни потерпевшего ничего не угрожает, говорится в сообщении. "Бесчеловечное отношение властей Латвии к беженцам в очередной раз задокументировано белорусскими правоохранителями", - подчеркивается в сообщении. По информации Госпогранкомитета Белоруссии, "издевательства, избиения и иные факты бесчеловечного отношения европейских силовиков к беззащитным беженцам с 2021 года привели к гибели 47 иностранцев: на границе с Польшей — 23, с Латвией и Литвой — 15 и 9 соответственно". Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в январе заявил, что в прошлом году белорусские пограничники пресекли вытеснение на территорию республики силовиками из соседних стран ЕС около 35 тысяч мигрантов.
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934387023.html
https://ria.ru/20240307/chernobyl-1931690491.html
латвия
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935720598_0:51:314:287_1920x0_80_0_0_80336320a3be533cafaaffb780df4e68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, белоруссия, польша, александр вольфович, евросоюз, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Латвия, Белоруссия, Польша, Александр Вольфович, Евросоюз, Следственный комитет России (СК РФ)
Белорусские пограничники нашли избитого мигранта у границы с Латвией

Белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у границы с Латвией

© Пограничный комитет Беларуси/TelegramБелорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у границы с Латвией
Белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у границы с Латвией
© Пограничный комитет Беларуси/Telegram
Белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у границы с Латвией
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в понедельник, что белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у границы с Латвией, мужчина госпитализирован.
«
"В субботу, 23 марта, на границе с Латвией белорусские пограничники обнаружили избитого мужчину африканской внешности около калитки (в пограничном заграждении - ред.) для животных. Иностранец рассказал, что люди в военной форме на латвийской территории его избили. У беженца была повреждена нога, а на теле множественные гематомы. Он не мог самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранкомитета.
© Пограничный комитет Беларуси/TelegramИзбитый мигрант у границы с Латвией, обнаруженный белорусскими пограничниками
Избитый мигрант у границы с Латвией, обнаруженный белорусскими пограничниками
© Пограничный комитет Беларуси/Telegram
Избитый мигрант у границы с Латвией, обнаруженный белорусскими пограничниками
Отмечается, что военнослужащие незамедлительно вызвали медиков и оказали первую помощь. Иностранный гражданин был доставлен в Браславскую центральную районную больницу. Для установления обстоятельств произошедшего на месте работала следственно-оперативная группа.
В свою очередь пресс-служба Следственного комитета республики сообщила, что "в ходе допроса 26-летний гражданин Республики Конго рассказал следователю о том, что на территории Латвии он подвергся жестокому избиению со стороны людей в форме". "Ему наносили удары руками и ногами, а также использовали электрошокер. Вместо помощи, еды и воды, представители латвийской стороны отвезли иностранца на границу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК. Там отмечается, что мобильный телефон мужчины разбили, а его, открыв калитку, вытолкали на территорию Белоруссии.
В настоящее время благодаря оказанной медицинской помощи жизни потерпевшего ничего не угрожает, говорится в сообщении. "Бесчеловечное отношение властей Латвии к беженцам в очередной раз задокументировано белорусскими правоохранителями", - подчеркивается в сообщении.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В США сделали жесткое предупреждение Латвии после угроз в адрес России
20 марта, 09:37
По информации Госпогранкомитета Белоруссии, "издевательства, избиения и иные факты бесчеловечного отношения европейских силовиков к беззащитным беженцам с 2021 года привели к гибели 47 иностранцев: на границе с Польшей — 23, с Латвией и Литвой — 15 и 9 соответственно".
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в январе заявил, что в прошлом году белорусские пограничники пресекли вытеснение на территорию республики силовиками из соседних стран ЕС около 35 тысяч мигрантов.
Офицеры Государственной пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
На Украине передадут пограничникам часть Чернобыльской зоны отчуждения
7 марта, 12:59
 
В миреЛатвияБелоруссияПольшаАлександр ВольфовичЕвросоюзСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала