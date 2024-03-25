https://ria.ru/20240325/migrant-1935717367.html

Белорусские пограничники нашли избитого мигранта у границы с Латвией

Белорусские пограничники нашли избитого мигранта у границы с Латвией - РИА Новости, 25.03.2024

Белорусские пограничники нашли избитого мигранта у границы с Латвией

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в понедельник, что белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у границы с Латвией, мужчина госпитализирован. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:01

2024-03-25T18:01

2024-03-25T18:01

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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в понедельник, что белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у границы с Латвией, мужчина госпитализирован. "В субботу, 23 марта, на границе с Латвией белорусские пограничники обнаружили избитого мужчину африканской внешности около калитки (в пограничном заграждении - ред.) для животных. Иностранец рассказал, что люди в военной форме на латвийской территории его избили. У беженца была повреждена нога, а на теле множественные гематомы. Он не мог самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранкомитета. Отмечается, что военнослужащие незамедлительно вызвали медиков и оказали первую помощь. Иностранный гражданин был доставлен в Браславскую центральную районную больницу. Для установления обстоятельств произошедшего на месте работала следственно-оперативная группа. В свою очередь пресс-служба Следственного комитета республики сообщила, что "в ходе допроса 26-летний гражданин Республики Конго рассказал следователю о том, что на территории Латвии он подвергся жестокому избиению со стороны людей в форме". "Ему наносили удары руками и ногами, а также использовали электрошокер. Вместо помощи, еды и воды, представители латвийской стороны отвезли иностранца на границу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК. Там отмечается, что мобильный телефон мужчины разбили, а его, открыв калитку, вытолкали на территорию Белоруссии. В настоящее время благодаря оказанной медицинской помощи жизни потерпевшего ничего не угрожает, говорится в сообщении. "Бесчеловечное отношение властей Латвии к беженцам в очередной раз задокументировано белорусскими правоохранителями", - подчеркивается в сообщении. По информации Госпогранкомитета Белоруссии, "издевательства, избиения и иные факты бесчеловечного отношения европейских силовиков к беззащитным беженцам с 2021 года привели к гибели 47 иностранцев: на границе с Польшей — 23, с Латвией и Литвой — 15 и 9 соответственно". Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в январе заявил, что в прошлом году белорусские пограничники пресекли вытеснение на территорию республики силовиками из соседних стран ЕС около 35 тысяч мигрантов.

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934387023.html

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в мире, латвия, белоруссия, польша, александр вольфович, евросоюз, следственный комитет россии (ск рф)