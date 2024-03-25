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В МИД вызвали временного поверенного Австралии из-за заявлений посольства

В МИД вызвали временного поверенного Австралии из-за заявлений посольства - РИА Новости, 25.03.2024

В МИД вызвали временного поверенного Австралии из-за заявлений посольства

Временному поверенному в делах Австралии в России Джереми Гатри выразили протест из-за недостоверных публикаций в соцсетях посольства, сообщили в МИД. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T17:56

2024-03-25T17:56

2024-03-25T18:45

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Временному поверенному в делах Австралии в России Джереми Гатри выразили протест из-за недостоверных публикаций в соцсетях посольства, сообщили в МИД."Гатри <...> был заявлен решительный протест в связи с размещением австралийским посольством в соцсети "Телеграм" сообщения, ставящего под сомнение территориальную целостность Российской Федерации и содержащего заведомо ложную информацию о голосовании в ряде российских регионов в ходе выборов президента", — говорится в сообщении.Дипломата вызывали на Смоленскую площадь 22 марта. Ему сообщили, что действия дипмиссии расцениваются как вмешательство во внутренние дела России.Гатри указали на необходимость соблюдения статьи 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, предусматривающей обязанность иностранных дипломатов уважать законы и постановления государства пребывания.В МИД потребовали, чтобы посольство Австралии удалило сообщение и впредь не допускало подобных инцидентов.

https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html

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