Рейтинг@Mail.ru
В МИД вызвали временного поверенного Австралии из-за заявлений посольства - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:56 25.03.2024 (обновлено: 18:45 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/mid-1935716374.html
В МИД вызвали временного поверенного Австралии из-за заявлений посольства
В МИД вызвали временного поверенного Австралии из-за заявлений посольства - РИА Новости, 25.03.2024
В МИД вызвали временного поверенного Австралии из-за заявлений посольства
Временному поверенному в делах Австралии в России Джереми Гатри выразили протест из-за недостоверных публикаций в соцсетях посольства, сообщили в МИД. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T17:56
2024-03-25T18:45
в мире
австралия
россия
выборы президента россии — 2024
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891374910_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_4f74487d6d51c9d8727ad1dce8171f11.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Временному поверенному в делах Австралии в России Джереми Гатри выразили протест из-за недостоверных публикаций в соцсетях посольства, сообщили в МИД."Гатри &lt;...&gt; был заявлен решительный протест в связи с размещением австралийским посольством в соцсети "Телеграм" сообщения, ставящего под сомнение территориальную целостность Российской Федерации и содержащего заведомо ложную информацию о голосовании в ряде российских регионов в ходе выборов президента", — говорится в сообщении.Дипломата вызывали на Смоленскую площадь 22 марта. Ему сообщили, что действия дипмиссии расцениваются как вмешательство во внутренние дела России.Гатри указали на необходимость соблюдения статьи 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, предусматривающей обязанность иностранных дипломатов уважать законы и постановления государства пребывания.В МИД потребовали, чтобы посольство Австралии удалило сообщение и впредь не допускало подобных инцидентов.
https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html
https://ria.ru/20240315/ekonomika-1933087178.html
австралия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891374910_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_ca3054824e05b9fcd98e142e16d048bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, россия, telegram
В мире, Австралия, Россия, Выборы президента России — 2024, Telegram
В МИД вызвали временного поверенного Австралии из-за заявлений посольства

В МИД вызван временный поверенный Австралии из-за заявлений посольства о выборах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Временному поверенному в делах Австралии в России Джереми Гатри выразили протест из-за недостоверных публикаций в соцсетях посольства, сообщили в МИД.
"Гатри <...> был заявлен решительный протест в связи с размещением австралийским посольством в соцсети "Телеграм" сообщения, ставящего под сомнение территориальную целостность Российской Федерации и содержащего заведомо ложную информацию о голосовании в ряде российских регионов в ходе выборов президента", — говорится в сообщении.
Кандидат в президенты России, действующий президент Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Объединил всех. На Западе неожиданно высказались о Путине
18 марта, 13:00
Дипломата вызывали на Смоленскую площадь 22 марта. Ему сообщили, что действия дипмиссии расцениваются как вмешательство во внутренние дела России.
Гатри указали на необходимость соблюдения статьи 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, предусматривающей обязанность иностранных дипломатов уважать законы и постановления государства пребывания.
В МИД потребовали, чтобы посольство Австралии удалило сообщение и впредь не допускало подобных инцидентов.
Флаги России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
На Западе сделали неожиданное открытие о России перед выборами
15 марта, 03:15
 
Выборы президента России — 2024В миреАвстралияРоссияTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала