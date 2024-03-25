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Люди в полночь продолжают приносить цветы к мемориалу у "Крокуса" - РИА Новости, 25.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
00:35 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/memorial-1935555206.html
Люди в полночь продолжают приносить цветы к мемориалу у "Крокуса"
Люди в полночь продолжают приносить цветы к мемориалу у "Крокуса" - РИА Новости, 25.03.2024
Люди в полночь продолжают приносить цветы к мемориалу у "Крокуса"
Люди к полуночи продолжаю приносить цветы к мемориалу у "Крокус сити холла", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T00:35
2024-03-25T00:35
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
маргарита симоньян
украина
россия
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935464565_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_c0e2c9b91752f36b2345123e0dc274e6.jpg
КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Люди к полуночи продолжаю приносить цветы к мемориалу у "Крокус сити холла", передает корреспондент РИА Новости. К мемориалу продолжают приходить люди, чтобы возложить цветы в память о погибших в теракте. Некоторые также приносят мягкие игрушки. Очередей возле мемориала уже нет, однако желающие почтить память все еще прибывают к "Крокусу". Ранее президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура из-за теракта в "Крокус сити холле". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/aktsiya_zhuravli-1935551832.html
https://ria.ru/20240324/simonyan-1935545822.html
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владимир путин, маргарита симоньян, украина, россия, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Украина, Россия, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Люди в полночь продолжают приносить цветы к мемориалу у "Крокуса"

Люди к полуночи продолжаю приносить цветы к мемориалу у "Крокус сити холла"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта
Люди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Люди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта. Архивное фото
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КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Люди к полуночи продолжаю приносить цветы к мемориалу у "Крокус сити холла", передает корреспондент РИА Новости.
К мемориалу продолжают приходить люди, чтобы возложить цветы в память о погибших в теракте. Некоторые также приносят мягкие игрушки.
Очередей возле мемориала уже нет, однако желающие почтить память все еще прибывают к "Крокусу".
Ранее президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура из-за теракта в "Крокус сити холле".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Акция Журавли в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
На здании медиагруппы "Россия сегодня" появилось изображение журавлей
00:06
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Симоньян предположила, что теракт в России планировали на 8 марта
Вчера, 23:10
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Владимир ПутинМаргарита СимоньянУкраинаРоссияКрокусСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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