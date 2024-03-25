https://ria.ru/20240325/memorial-1935555206.html

Люди в полночь продолжают приносить цветы к мемориалу у "Крокуса"

Люди в полночь продолжают приносить цветы к мемориалу у "Крокуса" - РИА Новости, 25.03.2024

Люди в полночь продолжают приносить цветы к мемориалу у "Крокуса"

Люди к полуночи продолжаю приносить цветы к мемориалу у "Крокус сити холла", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T00:35

2024-03-25T00:35

2024-03-25T00:35

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

маргарита симоньян

украина

россия

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Люди к полуночи продолжаю приносить цветы к мемориалу у "Крокус сити холла", передает корреспондент РИА Новости. К мемориалу продолжают приходить люди, чтобы возложить цветы в память о погибших в теракте. Некоторые также приносят мягкие игрушки. Очередей возле мемориала уже нет, однако желающие почтить память все еще прибывают к "Крокусу". Ранее президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура из-за теракта в "Крокус сити холле". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/aktsiya_zhuravli-1935551832.html

https://ria.ru/20240324/simonyan-1935545822.html

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владимир путин, маргарита симоньян, украина, россия, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)